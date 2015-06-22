中国上周银行理财产品发890款 平均预期收益整体小升

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月23日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（6月13-19日）78家银行共发行了890款理财产品，发行银行数较上期增加1家，产品发行量增加11款。各发行主体固定收益类理财产品平均预期收益率均小幅上升，国有银行仅上升1个基点。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共225款，市场占比为25.28%；非保本型理财产品共665款，市场占比为74.72%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化
债券和货币市场类 349 39.21% -16
组合投资类 487 54.72% +24
融资类 0 0.00% 0
结构性产品 54 6.07% +3
注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。
上周美元理财产品16款，比上期增加3款；澳元理财产品5款，较上期增加2款；港币理财产品4款，较上期增加1款；欧元理财产品2款，和上期持平；英镑理财产品1款，较上期增加1款。
上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 17 3.24% 上升5个基点
1个月至3个月（含） 427 5.08% 上升3个基点
3个月至6个月（含） 230 5.21% 上升2个基点
6个月至1年（含） 112 5.18% 下降5个基点
1年以上 25 5.76% 上升5个基点
上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：
发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化
城市商业银行 349 5.24% 上升3个基点
股份制商业银行 238 5.23% 上升2个基点
国有控股银行 149 4.74% 上升1个基点
农村金融机构 76 4.99% 上升2个基点
外资银行 3 2.33% 上升8个基点
（完）
(整理 王蕾; 审校 黄凯)
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