中国上周银行理财产品发890款 平均预期收益整体小升

路透北京6月23日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（6月13-19日）78家银行共发行了890款理财产品，发行银行数较上期增加1家，产品发行量增加11款。各发行主体固定收益类理财产品平均预期收益率均小幅上升，国有银行仅上升1个基点。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共225款，市场占比为25.28%；非保本型理财产品共665款，市场占比为74.72%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化

债券和货币市场类 349 39.21% -16

组合投资类 487 54.72% +24

融资类 0 0.00% 0

结构性产品 54 6.07% +3

注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。

上周美元理财产品16款，比上期增加3款；澳元理财产品5款，较上期增加2款；港币理财产品4款，较上期增加1款；欧元理财产品2款，和上期持平；英镑理财产品1款，较上期增加1款。

上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 17 3.24% 上升5个基点

1个月至3个月（含） 427 5.08% 上升3个基点

3个月至6个月（含） 230 5.21% 上升2个基点

6个月至1年（含） 112 5.18% 下降5个基点

1年以上 25 5.76% 上升5个基点

上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：

发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化

城市商业银行 349 5.24% 上升3个基点

股份制商业银行 238 5.23% 上升2个基点

国有控股银行 149 4.74% 上升1个基点

农村金融机构 76 4.99% 上升2个基点

外资银行 3 2.33% 上升8个基点

（完）

(整理 王蕾; 审校 黄凯)

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