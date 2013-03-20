中国监管层紧盯理财产品投向 严格限制投向地方融资平台等领域

路透上海3月20日 - 上海证券报周三报导引述知情人士的消息,理财产品投向被银监会列为2013年银行理财业务监管工作的重点，银监会相关领导强调，要严格限制银行理财资金投入地方融资平台、“两高一剩”企业及商业房地产开发项目等限制性行业和领域。

报导称，早在2011年6月，银监会就明确要求银行理财资金不得流向地方融资平台、“两高一剩”(高污染高能耗的资源性企业和过剩行业)企业和商业房地产开发项目等限制性行业和领域。但并非所有银行都能真正落实这一要求。去年末，部分银行理财资金投向地方政府融资平台项目有所反弹。

银监会相关负责人近期强调，商业银行在对理财资金进行投资运用时，应主动做到与国家宏观调控和行业政策保持一致，同时按照银监会的窗口指导，严格限制理财资金通过各类渠道及方式进入上述限制性行业和领域。

该负责人还提醒，特别要注意防止地方政府融资平台绕道通过银行理财进行直接或间接融资。

来自银监会的统计数据显示，截至去年年末，全国共有233家银行业金融机构开展了理财业务，各银行共存续理财产品32152款，理财资金账面金额7.1万亿元，较2011年年末增长约55%。2012年理财产品投向方面，债券及货币市场工具类、信贷类和存款类理财产品成绝对主力，合计占比高达86%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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