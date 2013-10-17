中国银行业理财转型试点起跑

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

* 银行理财管理计划本身就是SPV，不再需要通道

* 资产端包含理财直接融资工具

* 理财直接融资工具最早下周亮相

* 监管层博弈，理财会否威胁央行的债市？

作者 张胜男

路透北京10月16日 - 中国商业银行理财的转型大戏吸引了各界关注，其在资产端和资金端的双重变身所带来的变化可能对银行资产管理业务，甚至中国债券市场带来里程碑的变革。

工商银行(601398.SS)(1398.HK)等银行本周开始发售的“理财管理计划”已经开始了资金端的改变，试图破除刚性兑付魔咒；而预计下周资产端的新丁“理财直接融资工具”就将亮相，依托信托操作原理，交易时几乎可以与债券媲美。

了解试点方案情况的业内人士表示，理财转型试点的初衷是把“非标准化”转化成标准化产品，或者让非标投资更加透明，风险更加显现，规避影子银行风险；去掉通道，也可以更加直接的对接实体经济。

“现在主要改的是资金端，资产端的理财直接融资工具预计下周会推出。各家试点银行可能都会参与。”某股份制银行高管称，资金端的改革就是让银行理财本身成为一个特殊目的公司（SPV），不再需要通道，同时定期公布净值，而不再承诺预期收益率。

工商银行本周推出的改良后的理财管理计划，有三大亮点：自己担纲SPV，公布净值而非预期收益率，投资对象包括理财直接融资工具等标准化债权投资工具。

中国银监会创新部主导的银行理财试点目前涉及11家商业银行，他们将同时开展理财直接融资工具、银行理财管理计划两项试点工作。上述人士称，近期可能会有更多银行加入试点。

目前，中国的资产管理业务，包括银行理财、信托计划、券商资管和基金公司产品在内，都依托的是信托的法律关系，即委托人将资金给到受托人，受托人收取管理费用，同时承担让委托人利益最大化的职责。这个受托人必须具备SPV属性，即能够实现资产隔离、破产隔离等信托职能。

随着去年证监会资管业务新规的出台，可以担当SPV的“肥差”不再为信托公司所独享，证券公司、基金公司子公司都进入这个行列，旋即是证券公司资管业务规模的激速增长，资管乱象下各类金融机构压低价格争当通道，而对应的资金多数还是银行理财。

目前中国银行理财的余额有10万亿元人民币左右，而且作为投资者身份进入银行间债券市场的银行理财规模大约要占到整个债券市场的一半左右。如果理财产品在资产端的“理财直接融资工具”试点开闸，即意味着理财产品可以给某一家企业定制发行直接融资工具，而且是具有外部评级的标准化的工具，可以被其他理财产品直接在一级或二级市场购买。

国泰君安报告称，试点银行相对于理财直接融资工具可分别扮演两种相互独立的角色，类似投行与自营部门关系：一是发起管理人，发起设立以单一企业的直接融资为资金投向的理财直接融资工具，并负责工具的发行、资金运作、信息披露等事务管理。

二是投资者，设立理财管理计划向公众募集资金，用以在一级市场认购标准化的理财直接融资工具份额，或在二级市场直接购买交易理财直接融资工具份额；单家银行持有任一理财直接融资工具的份额比例不得超过80%。

接近监管层的消息人士透露，央行对该试点的反响很强烈，因为这无异于又要打造一个由银监会牵头的直接融资市场，将与央行监管的债券市场分庭抗礼。

同时，“去通道”也无异于争食了现有通道公司的饭碗，相关方面也有不满，各种利益纠葛中，监管层压力很大，未来试点方式和效果都存在变数。

国泰君安报告就称，该试点预计将对信托、资管、基金子公司通道业务，央行主导的银行交易商协会中票、短融市场造成一定冲击。

**浮动管理费嵌入激励机制，能否破除刚性兑付魔咒？**

工商银行和浦发银行(600000.SS)的理财管理计划都嵌入了管理费用激励机制，在没有预期收益目标的情况下，管理费用成为对银行投资行为的直接约束，也使得银行和投资人的风险收益都更加匹配。但能否由此走上公募基金式发展道路，并且破除刚性兑付，仍值得观察。

来自某大型国有银行金融市场部人士称，银行理财第一要破除的就是刚性兑付。看目前中国市场上的资产管理产品，也只有公募基金在这方面做得最好--老百姓都知道买基金亏了没人赔。

“银行理财被做歪了。现在连信托计划都刚性兑付，何况有国家隐形信用背书的商业银行呢？”他表示。

中国银行理财的现状是大部分产品约定预期收益率但不承诺保本（保本理财产品占约30%，且计入一般存款），目前并没有产品出现兑付问题，导致投资者认为，预期收益率就是最终要实现的收益率。

而另一方面，如果理财产品收益最终超越预期收益率，超出部分也不会兑付给投资者，而是归银行自己所有，这些操作也并没有透明的信息披露告知投资者，而是行业约定俗成的潜规则。

工商银行的“多享优势”系列产品--理财管理计划A款说明书中显示，该产品除了收取合计1.1%的托管费、销售费和固定管理费外，还将收取浮动管理费。

“当产品单月的收益率年化达到N以上时（N=一年期人民币存款利率+1.75%），超过N的部分管理人将按照20%的比例提取浮动管理费。”说明书显示。

目前一年期人民币存款基准利率为3.00%，即N为4.75%。若产品年化收益超过4.75%，工商银行将按照20%的比例提取浮动管理费。

浦发银行的月月享盈理财管理计划产品说明书亦表示，在收取合计0.75%的托管费、手续费和管理费之后，“如果该投资周期中，按照产品申购赎回确认日前一日单位净值折合收益率低于5.20%/年（计息天数为365天），我行将以银行管理费为限进行回拨。”

普益财富公布的9月银行理财月报显示，9月发行的理财产品中，6个月至1年（含）期限产品平均预期收益率为5.32%；1年以上期限类型产品平均预期收益率为6.16%。

“现在连标准化的债券都没有违约的案例，如何让并不是标准化的信托、理财出现违约呢？这要看监管层有没有决心开这个先例。”某外资投行中国区银行业分析师称。（完）

(审校 林高丽)

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