中国理财收益率将向无风险利率靠拢 投资标的价格也承压--中金

路透香港6月3日 - 中金公司最新发表的研究报告称，随着今年以来中国监管政策的不断出台，可能会使得理财产品余额增速放缓，收益率逐步走向可持续的水平，即向无风险利率靠拢。同时，商业银行同业资产以及银行对非银金融机构贷款的增速也可能放缓。

但报告也指出，中长期来看，更加审慎的监管将有利于中国金融体系的稳定发展。

报告称，随着监管逐步加强，理财产品投资标的（包括固定收益类产品和小部分权益类产品）的价格可能会继续面临压力。

相对而言，鉴于债券在整体理财资金配置中的存量和份额增长较快，其价格所面临的调整压力可能更大。

理财资金的去杠杆化过程可能会给金融市场带来阶段性的压力，但若央行在此期间保持银行间充裕的流动性，并在公开市场操作中维持较低的利率，将有望为理财产品去杠杆的过程保驾护航，并维护整体金融市场的稳定。

因此，要持续关注银行间市场回购利率所反映出的市场流动性状况，以评估理财产品“瘦身”过程中潜在风险的变化。

报告显示，自2015年1月以来，理财产品余额增长了10万亿元人民币，增幅67.8%。同时，银行对非银金融机构的债权也增加了10.6万亿元，增幅93.9%。（完）