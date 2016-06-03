中国理财收益率将向无风险利率靠拢 投资标的价格也承压--中金

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月3日 - 中金公司最新发表的研究报告称，随着今年以来中国监管政策的不断出台，可能会使得理财产品余额增速放缓，收益率逐步走向可持续的水平，即向无风险利率靠拢。同时，商业银行同业资产以及银行对非银金融机构贷款的增速也可能放缓。
但报告也指出，中长期来看，更加审慎的监管将有利于中国金融体系的稳定发展。
报告称，随着监管逐步加强，理财产品投资标的（包括固定收益类产品和小部分权益类产品）的价格可能会继续面临压力。
相对而言，鉴于债券在整体理财资金配置中的存量和份额增长较快，其价格所面临的调整压力可能更大。
理财资金的去杠杆化过程可能会给金融市场带来阶段性的压力，但若央行在此期间保持银行间充裕的流动性，并在公开市场操作中维持较低的利率，将有望为理财产品去杠杆的过程保驾护航，并维护整体金融市场的稳定。
因此，要持续关注银行间市场回购利率所反映出的市场流动性状况，以评估理财产品“瘦身”过程中潜在风险的变化。
报告显示，自2015年1月以来，理财产品余额增长了10万亿元人民币，增幅67.8%。同时，银行对非银金融机构的债权也增加了10.6万亿元，增幅93.9%。（完）
(整理 路透中文部; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。