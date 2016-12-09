中国理财资金违规进入楼市问题较突出 未来料遭封堵--报载

路透北京12月9日 - 中国证券报周五报道，据多位地方银监部门人士透露，监管部门针对楼市热点城市房贷业务“大排查”时限将至，排查中发现理财资金违规进入房地产领域问题较为突出；随着监管不断升级，类似资金违规进入房地产料遭“封堵”。

报道并援引地方银监人士称，此次排查要求16个被“点名”城市上报包括房地产贷款业务规制要求和调控政策的执行情况、理财资金投资管理情况以及房地产信托业务合规经营情况等数据，监管排查力度较以往加大。

“实际上这16个热点城市此前每季度都被要求上报房价、房贷等数据，但这一次的检查内容尤其多、要求也尤为严格。”中证报引述江浙一位银监部门人士表示。

据专家和银行业内人士透露，实际进入房地产领域的理财资金、信托资金更多，其中不少有违规嫌疑。不过，在近期监管态势收紧的情况下，有银行业内人士坦言“业务越来越难做，四季度的业务量可能大减”。随之而来的，就是房地产企业资金链的紧张甚至断裂。

国内媒体11月中旬曾报道称，为落实房地产调控工作，有效缓释行业集中度偏高的风险，银监会下发通知拟对房价上涨过快的16个热点城市银行业金融机构进行专项检查。

银监会当时要求检查上述16个城市银行业金融机构截至2016年9月末与房地产有关业务情况，可根据实际情况适当追溯或延伸，并要求地方银监局于12月5日前将专项检查报告上报。

银监会主席尚福林9月中旬曾表示要加强对房地产信贷压力测试和风险测试。此后不久的银监会三季度经济金融形势分析会上，银监会再度提出要严控房地产金融业务风险，包括严控银行理财资金违规进入房地产领域等。

今年以来中国热点城市房价不断飙升，继而引发“930”新一轮调控。国庆逾20城密集调控后，楼市成交已有明显降温。中指院数据显示，11月21个主要城市成交环比和同比分别降16%和22%，其中一、二、三线城市成交环比分别降22%、7.6%和38.7%。广州和深圳环比降幅超三成，杭州和苏州降幅超五成。（完）