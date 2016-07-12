中国逾四成中产富裕阶层预计未来一年收入增长10%以上--报告

路透北京7月12日 - 英国金融时报FT研究院周二发布报告称，根据对486位中产家庭的调查显示，中国中产阶层对未来的收入增长较为乐观，七成受访者预期未来一年家庭年收入会增长，44%的受访者认为增长在10%以上。

该份《中国中产富裕阶层收入信心研究报告》并称，预期收入高速（30%以上）的受访者更侧重对外汇和贵金属这些近期投资机会较好的投资品类进行投资。另外，一线城市和东中部相对发达地区有更多的财富增长机会。高学历和年轻的受访者对未来财富增长更有信心，而超过四成的40岁以上人士表示未来收入不会增加。

据中国国家统计局的相关数据，2015年中国居民人均可支配收入21,966元，较2012年增长33%，扣除价格因素实际增长25.4%，年均实际增长7.8%，快于同期人均GDP年均增速。

去年瑞信研究院曾发布全球财富报告称，中国取代日本成为全球第二富裕国家，仅次于美国；以中产阶级人数计中国为全球之冠，达1.09亿。中国的财富总现值仅次于美国，全球排名第二。自2000年以来，中国中产阶级的财富大幅增长330%至2015年的7.3万亿美元，占全国财富的32%。（完）