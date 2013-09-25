中国富裕人士数量及财富增速年内未见下滑--RBC

路透香港9月25日 - 加拿大皇家银行（RBC）(RY.TO)的财富管理部门周三称，今年以来中国富裕人士数目以及财富增长速度未见下滑，相信中国仍将是亚太区财富增长的主要动力来源。

RBC财富管理香港董事总经理吴道衡在记者会上称，市场对于中国反贪腐的关注度很高，忽略了内地本身经济活动依然频繁，尤其是城市化以及内需市场不断发展，令到中国继续成为亚太区经济最高增长的地区，当中所产生的财富效应亦大于其他市场。

“今年以来中国富裕人士数目及财富增长没有减慢迹象，因为经济活动正常。”他称。

他并指出，愈来愈多内地公司在香港上市，亦有不少富裕人士移民境外，财富移离中国的趋势没有减弱，而且他们十分重视财富保存。以RBC为例，该行的业务增长，其中20-30%源自中国内地客户。

RBC今天发表最新一份亚太财富报告显示，2012年中国高资产净值人士（富裕人士）数目64.3万人，其财富增长占亚太区增长比重32.5%，过去五年平均占比则为40%。

而过去五年亚太富裕人士的人数和财富增速分别是世界其他地区增速的两倍和三倍，其中2012年亚太区富裕人士达368万人，财富12万亿美元，预料到2015年财富进一步升至15.9万亿美元。

高资产净值人士是指拥有100万美元或以上可投资资产，不包括主要居所、收藏品、快速消费品及耐用消费品。

报告并显示，中国富裕人士对股票和现金或存款的配置比重最大，各占22.5%，对不动产和固定收益的配置分别占19.9%及19.6%。

至于香港，根据该行今年6月发表的全球财富报告，2012年香港富裕人士11.4万，财富总量5,600亿美元；增速均为全球最高，主要得益于股市和房地产市场强劲表现。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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