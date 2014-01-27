中诚信托诚至金开1号与意向投资者已达一致 兑付危机暂平息

* 中诚信托称诚至金开1号已与意向投资者达成一致

* 有媒体报导称或将退还本金但无第三次利息

* 若按此兑付，该信托产品的年化平均收益率约为7.6%

* 中国式解决方案或加剧投资者的盲目乐观

路透北京1月27日 -中诚信托网站周一发布的“诚至金开1号集合信托计划临时报告（五）”称，中诚信托已与意向投资者达成一致，请该信托产品的投资人尽快与客户经理联系。这意味着该产品的兑付危机暂告平息。

公告称，中诚信托于2011年2月1日依照《信托法》、《集合资金信托计划管理办法》成立了“2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划”，依照信托文件规定，中诚信托作为受托人（以下简称“受托人”）以股权投资附加回购的方式运用信托资金对山西振富能源集团有限公司进行股权投资。

另根据国内媒体报导，已有该信托产品投资人接到工行理财经理的通知，可签订协议退还本金，没有第三次利息，若不签署协议，钱仍然可以留在该信托计划，但是会注明风险由投资者负责。同时，投资人此前所得的三次信托收益并不充当本金，本金另外偿付。

不过报导同时表示，亦有多名投资者表示，目前均没有接到上述通知。1月31日为“诚至金开1号”兑付的最后期限。

“通常这样的情况不会有一个完全统一的标准，都是客户经理一对一的跟每一位客户谈。”一家总部在上海的信托公司高管对路透表示。

诚至金开1号信托计划三年存续期间，前两年利息已按照10%向投资者兑付，第三年只兑付了2.8%的利息，还差投资者7.2%的一年期利率部分的利息。若按上述兑付计划，该信托产品三年的年化平均收益率约为7.6%。

“若真如此，这是一个典型的中国式解决方法。要过年了，安定团结最重要。但这种做法可能会加剧投资者对信托产品的盲目乐观。”上述高管说。

此前，中诚信托发布临时公告称，山西紫鑫矿业集团交城神宇煤矿于1月22日取得了换发的采矿许可证；与此同时，临县白家峁村召开了村党支部、村委会、全体村民代表大会，决定无条件配合并支持白家峁煤矿审批事宜。

该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)此前明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。

公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。

据中诚信托的调查发现，振富集团实际共欠民间债权人29亿元高利贷本金，加上中诚信托的30亿元，集团大约负债59亿多元。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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