中国全国平均气温创28年低点

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透上海1月5日 - 中国官方媒体周末报导称，近期中国全国平均气温降至近30年来的最低水平，部分海域出现结冰现象，已有近1,000艘船只被困。
新华社报导称，中国气象局的消息显示，2012年11月下旬以来，全国平均气温零下3.8摄氏度，较常年同期偏低1.3摄氏度，为28年来的最低气温。
《中国日报》报导称，严寒甚至导致山东省莱州湾部分海域出现结冰现象，造成近1,000艘船只被困。
国家海洋局烟台海洋环境监测中心站首席预报员郑东对该报称，本周莱州湾海冰分布面积为291平方公里。
严寒天气还对全国的交通造成严重影响。
《中国日报》称，受降雪影响，长沙黄花机场已有逾140架次航班延误，京港澳高速部分路段也因雨雪而关闭。
东北地区气温降幅更大，平均气温零下15.3摄氏度，较常年同期偏低3.7摄氏度，为43年来的最低气温。
受降雪天气影响，江西境内部分公路路面结冰，造成车辆通行受阻。一位陷入延绵约五公里的堵车队伍中的一位卡车司机对《中国日报》称，大雪和严寒令他措手不及。
“我没想到会出现这种情况，所以就没有准备保暖外套和吃的，现在能做的就是等了，”这位名叫姚雪峰（音）的司机说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。