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时事要闻 | 2013年 1月 6日 星期日 11:32 BJT

中国全国平均气温创28年低点

路透上海1月5日 - 中国官方媒体周末报导称，近期中国全国平均气温降至近30年来的最低水平，部分海域出现结冰现象，已有近1,000艘船只被困。

新华社报导称，中国气象局的消息显示，2012年11月下旬以来，全国平均气温零下3.8摄氏度，较常年同期偏低1.3摄氏度，为28年来的最低气温。

《中国日报》报导称，严寒甚至导致山东省莱州湾部分海域出现结冰现象，造成近1,000艘船只被困。

国家海洋局烟台海洋环境监测中心站首席预报员郑东对该报称，本周莱州湾海冰分布面积为291平方公里。

严寒天气还对全国的交通造成严重影响。

《中国日报》称，受降雪影响，长沙黄花机场已有逾140架次航班延误，京港澳高速部分路段也因雨雪而关闭。

东北地区气温降幅更大，平均气温零下15.3摄氏度，较常年同期偏低3.7摄氏度，为43年来的最低气温。

受降雪天气影响，江西境内部分公路路面结冰，造成车辆通行受阻。一位陷入延绵约五公里的堵车队伍中的一位卡车司机对《中国日报》称，大雪和严寒令他措手不及。

“我没想到会出现这种情况，所以就没有准备保暖外套和吃的，现在能做的就是等了，”这位名叫姚雪峰（音）的司机说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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