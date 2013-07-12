台风苏力来袭 中国大陆洪灾死亡和失踪人数已超200

路透北京/台北7月12日 - 台风苏力周五逼近，并将于晚些时候在台湾北部登陆，随后可能穿越台湾海峡，周六登陆福建省和浙江省；中国大陆的暴雨灾害已经导致超过200人死亡和失踪。

中国官方媒体引述总理李克强的话报道称，要求各有关地区和部门把群众生命安全放在第一位。

台北市政府要求企业提前下班，学校提前放学，不过金融市场正常运转。

台湾中华航空(2610.TW)和香港国泰航空(0293.HK)都在各自网站上发布台湾进出港航班取消和延迟的提醒。

台风苏力还将经过日本石垣岛和宫古岛附近。

新华社称，中国要求渔船回到港口，并暂停了往来于台湾的渡轮。

此外，中国新闻社报道称，上周末以来四川西南部发生的洪灾导致至少36人丧生，166人失踪。

中国民政部称，暴雨还袭击了新疆、西藏和北京，并在内蒙古造成至少五人死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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