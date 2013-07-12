台风苏力来袭 中国大陆洪灾死亡和失踪人数已超200

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京/台北7月12日 - 台风苏力周五逼近，并将于晚些时候在台湾北部登陆，随后可能穿越台湾海峡，周六登陆福建省和浙江省；中国大陆的暴雨灾害已经导致超过200人死亡和失踪。
中国官方媒体引述总理李克强的话报道称，要求各有关地区和部门把群众生命安全放在第一位。
台北市政府要求企业提前下班，学校提前放学，不过金融市场正常运转。
台湾中华航空(2610.TW)和香港国泰航空(0293.HK)都在各自网站上发布台湾进出港航班取消和延迟的提醒。
台风苏力还将经过日本石垣岛和宫古岛附近。
新华社称，中国要求渔船回到港口，并暂停了往来于台湾的渡轮。
此外，中国新闻社报道称，上周末以来四川西南部发生的洪灾导致至少36人丧生，166人失踪。
中国民政部称，暴雨还袭击了新疆、西藏和北京，并在内蒙古造成至少五人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)