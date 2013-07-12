重发-台风苏力来袭，晚些时候将在台湾北部登陆

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(重发以调整标题措辞) (本文由路透中文网编译提供)
路透北京/台北7月12日 - 台风苏力周五逼近，并将于晚些时候在台湾北部登陆，随后可能穿越台湾海峡，周六登陆福建省和浙江省；中国大陆的暴雨灾害已经导致超过200人死亡和失踪。
中国官方媒体引述总理李克强的话报道称，要求各有关地区和部门把群众生命安全放在第一位。
台北市政府要求企业提前下班，学校提前放学，不过金融市场正常运转。
台湾中华航空 和香港国泰航空 都在各自网站上发布台湾进出港航班取消和延迟的提醒。
台风苏力还将经过日本石垣岛和宫古岛附近。
新华社称，中国要求渔船回到港口，并暂停了往来于台湾的渡轮。
此外，中国新闻社报道称，上周末以来四川西南部发生的洪灾导致至少36人丧生，166人失踪。
中国民政部称，暴雨还袭击了新疆、西藏和北京，并在内蒙古造成至少五人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)