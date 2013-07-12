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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:54 BJT

重发-台风苏力来袭，晚些时候将在台湾北部登陆

(重发以调整标题措辞) (本文由路透中文网编译提供)

路透北京/台北7月12日 - 台风苏力周五逼近，并将于晚些时候在台湾北部登陆，随后可能穿越台湾海峡，周六登陆福建省和浙江省；中国大陆的暴雨灾害已经导致超过200人死亡和失踪。

中国官方媒体引述总理李克强的话报道称，要求各有关地区和部门把群众生命安全放在第一位。

台北市政府要求企业提前下班，学校提前放学，不过金融市场正常运转。

台湾中华航空 和香港国泰航空 都在各自网站上发布台湾进出港航班取消和延迟的提醒。

台风苏力还将经过日本石垣岛和宫古岛附近。

新华社称，中国要求渔船回到港口，并暂停了往来于台湾的渡轮。

此外，中国新闻社报道称，上周末以来四川西南部发生的洪灾导致至少36人丧生，166人失踪。

中国民政部称，暴雨还袭击了新疆、西藏和北京，并在内蒙古造成至少五人死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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