中国南方强降水令水稻和棉花作物受损

路透北京7月3日 - 中国气象局周五称，上月厄尔尼诺天气现象造成的强降水令中国南方主要地区的水稻和棉花作物受损，且本月恶劣的天气状况可能持续。

降水量超过正常年份逾50%，淹没了稻田，损害了正处关键生长期的早稻。中国气象局称，暴雨损害了湖南和江西等省份的农作物。湖南和江西是中国最大和第二大水稻种植区。

中国气象局应急减灾与公共服务司司长张祖强在新闻发布会上表示，“部分正处于抽穗开花期的早稻遭受‘雨洗禾花’危害，农业生产损失较重。”

中国气象局此前预计今年的厄尔尼诺现象将在南方造成强降雨并在北方引发乾旱，但称这一次的厄尔尼诺的强度暂时还达不到1997年和1998年那么强。

中国气象局官员在新闻发布会上表示，本月长江以南的大部分地区将持续降雨，而东北玉米和大豆种植区预计将出现不利作物的阶段性低温。

2014年中国的早稻产量为3,400万吨，约占中国水稻总产量的16%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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