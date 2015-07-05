中国南方强降水令水稻和棉花作物受损

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月3日 - 中国气象局周五称，上月厄尔尼诺天气现象造成的强降水令中国南方主要地区的水稻和棉花作物受损，且本月恶劣的天气状况可能持续。
降水量超过正常年份逾50%，淹没了稻田，损害了正处关键生长期的早稻。中国气象局称，暴雨损害了湖南和江西等省份的农作物。湖南和江西是中国最大和第二大水稻种植区。
中国气象局应急减灾与公共服务司司长张祖强在新闻发布会上表示，“部分正处于抽穗开花期的早稻遭受‘雨洗禾花’危害，农业生产损失较重。”
中国气象局此前预计今年的厄尔尼诺现象将在南方造成强降雨并在北方引发干旱，但称这一次的厄尔尼诺的强度暂时还达不到1997年和1998年那么强。
中国气象局官员在新闻发布会上表示，本月长江以南的大部分地区将持续降雨，而东北玉米和大豆种植区预计将出现不利作物的阶段性低温。
2014年中国的早稻产量为3,400万吨，约占中国水稻总产量的16%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-