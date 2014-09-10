中国计划建立重污染天气监测预警体系

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京9月10日 - 中国国务院法制办公室称，中国大气污染防治法（修订草案征求意见稿）向社会公开征求意见，表示中国将建立重污染天气监测预警体系，实施排污许可制度，同时突出燃煤、机动车、扬尘等重点领域以及重点区域的大气污染防治。
意见征求截止至2014年10月8日。意见稿称，中国将建立重污染天气监测预警体系。可能发生严重雾霾等重污染天气时，省级人民政府须适时发出预警，县级以上地方人民政府将依据重污染天气预警启动应急响应，采取责令有关企业停产限产、限制部分机动车行驶等应对措施。
征求意见稿要求实行排污许可管理制度，对重点大气污染物排放总量控制。省级人民政府应按照国务院的规定削减和控制本行政区域的重点大气污染物排放总量，超过排放总量控制指标的地区，将暂停新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件的审批。
在重点领域大气污染防治方面，征求意见稿表示，国家将进行煤炭消费总量控制，优化煤炭使用方式，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放；在机动车船污染防治方面，国家鼓励发展公共交通，合理控制机动车保有量，推广应用节能环保型机动车和新能源机动车。
征求意见稿还特别指出，县级以上地方人民政府可以根据本行政区域大气污染防治的需要和机动车排放污染状况，划定高污染车辆禁行区。意见稿并强化了对有关政府和部门及其工作人员的追责机制及违法排污行为的处罚力度，对有关违法行为规定了没收违法所得、处以罚款、吊销许可证、责令停产整治以及责令停业、关闭等行政处罚。
今年5月，为应对严峻的大气污染，中国国家发改委发布能源行业加强大气污染防治工作方案，提出近期中期及长期目标，包括争取今年关停200万千瓦小水电，推动提高油品质量，改善能源消费结构。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。