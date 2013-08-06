好买财富推出首个微信基金交易平台

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月6日 - 中国互联网金融热潮如火如荼，继一些基金管理公司利用腾讯(0700.HK)旗下微信平台推出查询和理财等服务后，独立第三方基金投资顾问公司好买财富周二推出业内首个微信基金交易平台。
据好买财富新闻稿，投资者可以通过“好买财富”的微信进行在线基金交易、查询账户资产、获取交易信息及最新基金资讯，并拥有微信交易提醒服务。好买财富的微信交易平台，目前已实现60余家基金公司的1,200多只公募基金产品的在线交易及服务。
好买财富董事长杨文斌表示，“事实证明，越来越多的用户来自移动终端，在保证线下完善的投资顾问服务的基础上，好买财富将继续利用先进技术提升移动终端的服务水平，为投资者提供随时随地的高品质财富管理服务。”
好买财富自去年2月获得证监会颁发的首批第三方基金销售牌照，目前其移动终端的用户数已超过40万。
近阶段国内越来越多的金融机构通过互联网拓展客户及提供更好服务，例如天弘基金与阿里巴巴ALIAB.UL旗下支付宝合作推出“余额宝”，方便投资者将支付宝帐户中闲余资金购买其货币基金，而华夏基金管理公司和南方基金公司等亦先后利用微信平台，推出查询和理财服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。