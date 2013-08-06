好买财富推出首个微信基金交易平台

路透上海8月6日 - 中国互联网金融热潮如火如荼，继一些基金管理公司利用腾讯(0700.HK)旗下微信平台推出查询和理财等服务后，独立第三方基金投资顾问公司好买财富周二推出业内首个微信基金交易平台。

据好买财富新闻稿，投资者可以通过“好买财富”的微信进行在线基金交易、查询账户资产、获取交易信息及最新基金资讯，并拥有微信交易提醒服务。好买财富的微信交易平台，目前已实现60余家基金公司的1,200多只公募基金产品的在线交易及服务。

好买财富董事长杨文斌表示，“事实证明，越来越多的用户来自移动终端，在保证线下完善的投资顾问服务的基础上，好买财富将继续利用先进技术提升移动终端的服务水平，为投资者提供随时随地的高品质财富管理服务。”

好买财富自去年2月获得证监会颁发的首批第三方基金销售牌照，目前其移动终端的用户数已超过40万。

近阶段国内越来越多的金融机构通过互联网拓展客户及提供更好服务，例如天弘基金与阿里巴巴ALIAB.UL旗下支付宝合作推出“余额宝”，方便投资者将支付宝帐户中闲余资金购买其货币基金，而华夏基金管理公司和南方基金公司等亦先后利用微信平台，推出查询和理财服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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