内容创业服务平台新榜完成逾1.8亿元B轮融资 华人文化领投

路透上海3月17日 - 中国提供微信公众号权威榜单的内容创业服务平台--上海看榜信息科技公司（新榜）近日完成B轮融资，总金额超过1.8亿元人民币。

据公司新闻稿，领投方包括华人文化产业投资基金和华盖资本，达晨创投等机构参与投资。

华人文化董事长黎瑞刚表示，“我们非常看好新榜和新媒体行业的发展前景，并且会全力支持新榜团队，进一步发展在数据咨询、广告营销、电商导购、版权分发等内容商业化领域的布局。”

达晨创投董事总经理高洪庆认为，优质内容是通往中产阶级消费升级的唯一路径，优质内容将是移动互联网下半场的主战场，而新榜是内容生态里绝无仅有的平台型企业。

据新榜创始人、首席执行官（CEO）徐达内透露，今年，新榜将围绕原生和底层数据展开业务探索，链接内容流、商品流以及线上线下，向更多品牌客户提供基于KOL（关键意见领袖）、自媒体网生内容的传播销售整合方案，协同更多优质的内容创业者围绕内容营销、内容电商、内容版权等实现更大规模的商业化，力争成为中国内容商业枢纽所在。

新榜此前获微影资本、真格基金、高榕资本等两轮融资。目前，新榜已经构建了国内颇具影响力的微信公众号系列榜单和覆盖最全面的样本库，还与微博(WB.O)、今日头条、优酷、爱奇艺等超过20个中国主流内容平台签约独家或优先数据合作。以榜单为切入口，新榜向众多500强企业、政府机构提供线上、线下数据产品服务。（完）