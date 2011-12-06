美国婚庆策划公司抢滩中国市场

路透北京12月5日电（作者 毛佳/Terril Yue Jones）---随着中国年轻人越来越富有，他们越发希望通过婚礼给家人和朋友留下深刻印象，并留下终生回忆。

中国人每年在婚礼上的开支约570亿美元，半数年轻人表示希望在婚礼筹划方面获得帮助。美国美丽婚礼国际（Weddings Beautiful Worldwide）看好其中的巨大商机：培训中国婚礼策划师。

美丽婚礼国际刚刚在中国成立了一家合资公司--美丽婚礼中国（Weddings Beautiful China），培训婚礼策划师，帮助年轻夫妇计划婚礼支出。

"随着中国经济的快速发展，消费者选择更加个性化的婚礼，这有利於中国婚庆行业。"美丽婚礼中国的总裁Raul Vasquez近期在北京表示。

美丽婚礼中国的中方合伙企业柏灵私人婚礼顾问是一家高端婚礼顾问机构，主要面对高端中国客户、外籍客户和中国明星，并提供在线咨询。该公司与花店、汽车租赁公司和酒店等服务提供商建立了合作关系。

Vasquez指出，随着全球化和经济快速发展，中国年轻人要的不只是传统、正式的中式婚礼，还希望加入西方和现代的元素，比如走秀。

美丽婚礼中国计划通过18节培训课程打造"认证婚礼策划师"，该行业市场需求很大。

根据中国婚庆行业发展报告，随着婚礼受重视程度上升，中国年轻人的婚礼相关支出上升至每年约570亿美元。支出中的大部分用於婚纱摄影、婚车租赁、礼服和海外蜜月。

随着财富的增加和社交活动更为繁忙，中国婚礼策划师需求上升。中国社会工作协会婚庆行业委员会数据显示，北京已有注册婚庆公司1,168家。

美丽婚礼中国仅在北京运营，但已有学员从深圳和广州慕名而来。Vasquez表示，公司控制学员人数，以保证教学质量。

"我们不只要向婚礼策划师和希望从事该行业的学员传授西方风俗，还要通过传授商业管理、客户服务、市场营销、社交媒体、时间管理、演讲和沟通技巧等课程，让他们成为更加出色的创业型人才。"Vasquez称。

他还表示，对希望成为婚礼策划师的学员来说，最重要的一门课是"学会聆听新娘的心声"。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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