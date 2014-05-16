中国重要财经新闻一周回顾

2014年4月27日在上海浦东拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月12日-16日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--中国经济：中国巨额外汇储备实际是国家的一个沉重负担--总理

中国总理李克强在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。

--中国经济：短期数据不一定说明问题，不会采取大规模刺激--央行行长

中国央行行长周小川称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

--中国经济：加强进口稳定出口，推进跨境贸易人民币结算--国务院

为应对中国经济下行压力，中国国务院周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

--中国经济：尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入--国务院

中国国务院召开常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。

--《焦点》微刺激不敌房地产颓势中国经济压力仍大，政策料续保持定力

尽管在一季度中国经济增速创下数年低点后，中国政府陆续祭出微刺激举措，但从4月逊于预期的工业、投资和消费数据看，并未有立竿见影的效果，房地产投资及销售的走弱仍然在制约着中国经济走势。

--《焦点》中国4月新增信贷略低预期M2则反弹,货币政策未出观望期

中国4月新增信贷略低于预期，而M2增速自历史低位反弹。最新数据并未给议论纷纷中的货币政策走向提供新的指引，短期内以静制动可能性仍大，以待二季度经济形势明朗后再作分晓。业内人士并称，放眼更长时间，即使未来真的出台实质放松政策，预计力度也不会太强，配合经济结构调整的温和手段将是首选。

--中国经济：首季宏观数据在区间内，目前看货币政策不会大动--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。

--《焦点》中国自信人民币汇率已近合理水准，力抗美国施压

人民币于今年重跌之后，美国财政部长杰克卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。

--中国外汇：今年汇率趋向合理均衡，须防范跨境资本冲击风险--外管局

--中国国家外汇管理局称，今年人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引起跨境资金流动阶段性波动，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。

--中国财政：4月全国财政收入同比增9.2%，中央财政收入增幅回正

中国经济下行压力也让财政收入呈现不稳定态势 。4月份全国财政收入比去年同月增长9.2%，其中，中央财政收入相比去年同月较低基数增长8.5%，一改3月份同比下降1.4%的弱势。

--中国数据：1-4月实际使用外资403亿美元，同比增长5.0%--商务部

中国商务部公布，2014年1-4月中国实际使用外资(FDI)403亿美元，同比增长5.0%。商务部并公布4月单月实际使用外资（FDI）87亿美元，同比增长3.4%。

--《市场聚焦》中国M2的负债存量调整与资产增量扩张

中国经济领先指标--广义货币供应量（M2）今年4月出现异常反弹，表现为同比增速大涨和环比增量反季节性大增，但这并非意味着中国经济成长已出现反弹趋势。

--《市场聚焦》中国企业利润增速企稳幻象非经济回升信号

中国实体经济融资成本依然居高不下，而工业企业利润同比增速却在3月出现企稳反弹。不过，这可能是一种幻象。考察发现，3月规模以上工业企业利润同比增速加快并非源于其收入增速提高，相反，这部分增速仍处在放缓之中；增长动力主要得益于企业管理费用和销售费用同比增速的下降。

==========================================================================

【金融/证券/保险】

--中国金融：央行要求提高个人房贷发放效率，但银行称现有策略不变

在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。

--中国金融：要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务--央行副行长

中国人民银行副行长刘士余表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。

--中国金融：4月外汇占款增加1,169亿元，创八个月以来最低水平

中国央行公布数据显示，4月全部金融机构新增外汇占款1,169亿元人民币，低于前月的1,892亿元，创八个月以来最低水平。

--中国金融：3月末银行不良贷款率升至1.04%，未来料继续温和上行

中国银监会发布2014年商业银行主要监管指标情况表，一季度末不良贷款率自去年底的1.00%升至1.04%，资本充足率则自12.19%降至12.13%。分析人士预计，不良贷款率仍将温和上行。

--《焦点》中国资本市场新“国九条”提振信心，A股牛市能否重来有待政策落实

上周五中国国务院发布促进资本市场发展的“新国九条“，令低迷许久的A股大盘周一出现近两个月来难得的大涨。尽管十年前那次”国九条“曾引发中国股市出现一轮波澜壮阔的大牛市，但本次能否同样引燃牛市尚未可知。

--《分析》中国央行暂停“锁长”显政策中性偏松，将灵活应对季节性扰动

中国央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

--中国经济：支持符合条件的创业投资企业发行企业债券--发改委

中国国家发展改革委员会发文称，支持符合条件的创业投资企业发行企业债券,加快审核专项用于投资小微企业的创业投资企业发债申请。

--中国金融：银行理财拟分三类持牌经营，风控弱的银行只能代销--报载

中国监管层对银行理财业务的规范仍在持续推进中。21世纪经济报导周二援引知情人士称，监管层拟将经营理财业务的银行分为ABC三类，持牌经营，分类监管，部分风控能力弱的银行，将与理财业务发行“绝缘”，只能参与代销。

--中国金融：上海自贸区银行分行以下准入简化，存贷比考核可放宽

中国银监会明确对上海自贸区的银行予以特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管，全国性中资商业银行等设立分行级以下机构实行事后报告制。

--中国金融：银监会称房地产信贷风险加大，严防虚假按揭贷款--财新

财新报导称，对于房地产信贷风险，中国银监会的最新判断是：房地产贷款质量比较稳定，但一些风险苗头开始显现，区域性、结构性风险加大。严防虚假按揭贷款，严防以消费类贷款用于购买房产。

==========================================================================

【行业/公司】

--中国房地产：楼市调整期推进体制改革比救市更有价值--人民日报

中国部分地区房价的回落促使一些地方政府酝酿救市举措，对此中国官媒体人民日报周三发文称，楼市调整期也是改革好时机，因地制宜提高政策效力、推进体制改革，较之救市更有价值。

--《焦点》美国IPO在即，阿里巴巴对仿冒商品更加坚决地说“不”

在推动美国挂牌上市之际，中国电子商务巨擘阿里巴巴采取更强硬立场，打击网上店铺贩售仿冒商品的行为。阿里巴巴上市案可能成为全球科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。

--中港个股：中国石油启动出售总资产逾800亿元的天然气管道资产计划

继去年减持西部管道资产权益后，中国最大石油及天然气生产商--中国石油再度启动出售总资产逾800亿元人民币的东部天然气管道资产计划。

--中国能源：4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增速放缓至4.6%

中国国家能源局称，4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增长4.6%。该增速较 3月的7.2%放缓。

--中国期货：大商所2020年争取上市期货品种达30个，较目前倍增

上海证券报报导，中国三大商品期货交易所之一的大连商品交易所争取到2020年上市期货品种达到30个，年成交量达20亿手，日均市场资金突破1,500亿元人民币，实现交易品种、交易规模、市场资金规模三个“双倍增”。

--电信产业：中国移动下调4G资费，上网流量费单价降幅超50%

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，将自6月1日起面向全国客户推出4G(第四代移动通信)新资费，此次资费水平较以往有大幅度下调，调整后的4G上网流量费单价降幅超50%。(完)

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。