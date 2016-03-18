中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月14日-3月18日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：有政策储备来稳定经济，金融首要任务是支持实体经济--总理

面对经济下行压力不减和未富先老的现实，中国总理李克强在两会记者招待会上明确表态，一旦经济滑出合理区间，中国有政策储备。中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济发展；而完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各部门和地方还是要“守土有责”。

--中国财政：1-2月财政收入同比增速继续放缓，债务付息支出增逾17%

经济下行压力不减，中国1-2月财政收入同比增速低于2015年增速，但楼市回暖带动房地产相关税收大幅增加；支出方面，受高基数效应影响，中央财政支出同比负增长，拖累1-2月全国财政支出增速也有所放缓。

--中国央行：发展直接融资、降低债务杠杆将使结构调整和企业重组更容易--行长

中国人民银行行长周小川近日表示，中国的杠杆率偏高，债权、债务人之间协调难度更大，会造成去产能和去杠杆调整难。如果能够更好地发展直接融资、降低债务杠杆，在一定程度上也能使未来结构调整和企业重组变得更容易一些。

--中国央行：2月末社会融资规模存量为142.50万亿元，同比增长12.7%

中国央行称，2月末社会融资规模存量为142.50万亿元人民币，同比增长12.7%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为96.10万亿元，同比增长14.3%。

--中国经济：商务部预计3月后外贸降幅逐步收窄，今年推动放宽外资准入

中国商务部表示，今年外贸形势总体比去年更复杂严峻，但考虑到中国仍具有较强比较优势，且外贸新的增长动能正在积聚，预计3月以后外贸进出口同比降幅将逐步收窄。

【金融】

--中国经济：财政部主导的PPP融资支持基金3月底挂牌，10机构下周缴款--消息

多位消息人士对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

--中国央行：探索开发各类债贷结合、股债结合等融资工具--行长助理

中国央行行长助理杨子强近日表示，今年央行将探索开发各类“债贷”结合、“股债”结合等融资工具，支持企业调整债务结构和兼并重组；并探索开展不良资产证券化，支持银行加快处置不良资产。

--《焦点》债转股非中国银行业报表美化万灵药，全能银行版图雏形更明晰

从资产质量的监管指标看，债转股确实可以优化商业银行的报表，但多位业内人士指出，从资本占用、未来资产减值等综合因素看，债转股不一定是美化银行报表的灵丹妙药；同时，即使未来放行政策落地，商业银行也需要量力而为，不会出现大规模的债转股井喷。但该方案出台亦可视作银行混业经营又一积极信号。

--《焦点》中国收紧对冲基金牌照规定，“幽灵”基金纷纷力求保住资格

一夜间就出台的严苛监管新规，让中国的对冲基金业措手不及。对冲基金经理及律师对路透表示，这可能造成到今年8月，有超过一半的对冲基金被迫关闭。作为政府整顿金融业措施的一部分，监管机构上个月发声要关闭大约17,000家“幽灵”基金管理公司。国内及外国对冲基金管理人正在急切地寻求法律建议，聘雇合格的雇员并发行新产品，以求保住牌照。

--中国金融：境外保险大额保单刷卡再受限，封堵漏洞防资本流失

继中国银联2月强调境外保险机构受理境内银联卡受限于每笔5,000美元刷卡上限后，近日第三方支付渠道及香港部分保险公司缴纳跨境保单保费亦设限。业内人士认为，此举是继续封堵绕开内地个人5万美元购汇额度的漏洞，防止资本非法流出。

【固定收益】

--《分析》中国央行利率调控稳短压长，控风险及降融资成本两手抓

中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场本周逆回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。

--中国信用债：南京雨润称其5亿元短融到期未能足额偿付，构成违约

中国南京雨润食品有限公司公告，其发行的5亿元人民币一年期短期融资券--15雨润CP001于周四到期，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付，构成实质性违约。

--中国信用债：武汉国裕物流产业集团银行贷款逾期，尚存未到期短融6亿元

中国武汉国裕物流产业集团有限公司公告，受国际经济环境不景气、航运业运力过剩等影响，公司及下属子公司发生银行贷款逾期，逾期、垫款及欠息共计4.87亿元人民币。同时，该公司尚有应于今年下半年到期的两期短期融资券，本金合计6亿元。

【外汇】

--中国外汇：近期资金流出压力缓解，跨境资金流动今后有望总体趋稳--外管局

中国外管局表示，近期中国跨境资金流出压力明显缓解，当前市场主体的本外币资产负债结构调整更加平稳，预计今后一段时期，中国跨境资金流动有望总体趋稳。

--《市场聚焦》中国央行新玩法：让汇率维稳不再那么沉重

如何兼顾人民币汇率市场化的进程不停止且维持相对稳定汇价？中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，让人民币维稳的目标不再那么沉重。市场人士指出，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。

--《人民币综述》点心债迎来小阳春，美联储偏鸽派外资买兴日浓

中国央行对汇率维稳初见成效，令农历年后点心债(含宝岛债)迎来“小阳春”。美联储偏向鸽派的言论，料让春阳的持续力再久一些，但想盼来高照的艳阳，还是要看人民币是否重拾升势而定。

--《综述》中国2月央行外占降幅收窄逾六成，人民币维稳初战告捷

中国央行口径的外汇占款2月继续下降，但降幅缩窄至1月的三分之一，反映人民币汇率维稳初见成效，跨境资金流出正在收敛。随着市场对人民币贬值预期弱化，3月外汇占款数据料将继续改善。2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币。

--中国外汇：2月代客结售汇逆差近减半，贬值预期弱化令资金外流缓释

中国2月代客结售汇逆差环比续降近五成至350亿美元，创四个月新低，显示结售汇渐 趋平衡。分析人士指出，2月恰逢国际美元表现偏弱人民币顺势反弹，春节因素交易日减少，再加上节后境内外人民币价差迅速减小甚至倒挂，也缓和境内购汇冲动，跨境资金流出压力明显缓解。

--中国外汇：1月净卖出美国长期证券389.76亿美元，领跑全球净抛售国家

美国加息进行中，越来越多的国家加入到月度美国长期证券资产的净抛售行列中，美国财政部新近公布的1月数据显示，中国当月净抛售389.76亿美元，位列全球各国净抛售的首位。

--人民币汇率：名义有效汇率2月续降至一年新低，实际有效汇率转升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币名义有效汇率指数续降至123.88的一年低点，当月降幅0.78%较上月0.82%略有收窄；而实际有效汇率指数则升0.71%至130.60，上月调整后为环比跌0.35%。

【证券/行业】

--中国房地产：稳定一线和部分二线房价，和日本不能相提并论--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

--中国房地产：2月70城房价同比涨幅创20个月新高，但分化现象持续

中国楼市在2月春节淡季延续之前热度，70城房价同比升幅创下20个月高点，一二三线城市房价环比平均都上涨且涨幅扩大，不过各城市冷热不均的分化之势仍然持续。路透根据国家统计局公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大。

--中国政策：今年输配电价改革试点范围续扩，新增13个电网--发改委

中国国家发展和改革委员会称，进一步扩大输配电价改革试点范围，明确2016年将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网，以及国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点范围。

--汽车产业：中国电动车销量今年将翻番--工信部部长

中国工信部部长苗圩称，中国今年的电动车产量和销量将翻番。中国去年的电动车销量超过30万辆。

--中港股业绩：万科去年净利增15%，拟向深圳地铁发股购数百亿物业资产

中国最大房地产开发企业--万科去年实现净利润181.19亿元人民币，同比增长15.08%；该公司近日还与深圳市地铁集团签署合作备忘录，拟向后者增发股份，购入400-600亿元的物业资产。周四万科股东大会高票通过了资产重组继续停牌议案；而万科目前的第一大股东华润虽投了赞成票，但却对此次重组的程序提出异议，因未经过董事会讨论及决议。

--香港新股：浙商银行拟筹高至136亿港元，锁定支付宝等基石投资--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国城市商业银行--浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至136亿港元（17.5亿美元），并锁定阿里巴巴支付宝等五名基石投资者合共约56%的认购金额。(完)