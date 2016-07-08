中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月4日-7月8日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中国6月外储意外转升重回3.2万亿美元，7月或因英退欧外溢而下降

中国6月外储意外转升远超市场预期，但英国退欧带来的溢出效应料在7月继续释放，人民币可能仍面临一定的贬值压力。分析人士预期，7月外储可能面临一定下降压力，但若避险情绪升温，外储资产的正向收益可能继续超过资本外流的负面影响，且央行坚定市场化思路，不轻易入市干预，外储大升大降时期或已过去。

--中国经济：督导落实支持民间投资举措，放开民用机场等领域准入--国务院

针对民间投资持续回落的现状，中国国务院办公厅发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，促进公平竞争。

--中国经济：改革研发支出核算方法，GDP总量相应增加但增速影响小--统计局

中国国家统计局宣布实施研发支出核算方法改革，并相应修订1952年以来的GDP数据：整体来看，改革后各年GDP总量相应增加，但增速受影响较小；从近十年的数据来看，改革后GDP增速年均提高0.06个百分点。

--中国央行：加强对杠杆率特别是企业债务问题研究，有序渐进去杠杆--副行长

中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。

--《分析》中国寄望民资险资充实投资“弹药库”，下半年稳增长压力只增不减

中国要实现稳增长的既定目标，扩投资仍是首选。但在政府债务率并不低的现实背景下，扩投资的资金从何而来？目标是民间投资和保险资金。

--中国经济：英国脱欧对中资企业对外投资有一定影响，但是短期--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但冲击有限，国际商机仍然很多，相信中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。

--中国经济：确保9月底前全部批复45个铁路建设新开工项目可研报告--发改委

中国国家发改委副主任胡祖才表示，今年铁路建设仍要保持8,000亿元人民币以上投资规模，确保今年9月底前全部批复45个新开工项目可行性研究报告，确保按期完成铁路建设目标任务。

--中国政策：推进医疗服务价格改革，考虑取消药品加成及当地政府补偿--发改委

中国国家发展改革委宣布，全面推进医疗服务价格改革，2020年基本理顺医疗服务比价关系，各地要围绕公立医院综合改革，统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策。

--中国经济：二季度末城镇登记失业率4.05%，今年钢煤去产能涉80万人--人社部

针对中国去产能是否会加剧失业的忧虑，中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，化解过剩产能是推进供给侧结构性改革的一个重头戏，初步匡算，今年钢铁煤炭两个行业化解过剩产能大概涉及职工是80万左右，各地正在积极的开展工作。

--中国经济：下半年增长压力不减，货币政策预调微调空间加大--中证社评

中国证券报发布社评文章称，当前经济下行压力仍然较大，随着国内国际经济金融形势变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多发力，同时货币政策预调微调空间正在加大。

--《焦点》英国退欧非但不会阻碍人民币国际化，反而有望起到促进作用

伦敦或不会因为公投退欧而丢掉作为主要离岸人民币业务中心的地位，不过这一公投结果有望推动欧盟内多个人民币离岸业务中心的形成，从而有助于人民币的国际化。

【金融】

--中国金融：央行周五就13日和18日的MLF需求向部分银行询量--消息

两位消息人士透露，中国央行周五就下周三（13日）和18日的MLF（中期借贷便利）需求向部分银行询量。据路透统计，7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元人民币MLF到期，其中下周三（13日）和下周五（15日）到期量分别为1,270亿元和1,000亿元，18日到期为835亿元。

--中国政策：放宽险资可投资基础设施范围，不对投资具体项目进行审批--保监会

中国保监会发布保险资金间接投资基础设施项目管理办法，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作等可行投资模式，进一步分散保险资金投资风险。

--中国金融：面临货币过快扩张，未来银行业不良风险仍会持续上升--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。

--中国金融：中国需面对金融不稳定性提高和金融风险的增加--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员黄益平称，过去金融改革的重心主要放在机构的设立和规模扩大上，并没有放在市场的开放、市场机制的运用，尤其是利率汇率、资本流动和资金配置的决定上；未来伴随金融改革推进，中国必须面对金融不稳定性的提高和金融风险的增加。

--中国金融：金融机构应制定风险限额管理政策和程序，建立压力测试体系

中国银监会就《中国银行业金融机构全面风险管理指引》公开征求意见。银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，并制定风险限额管理的政策和程序；同时，建立压力测试体系和防火墙制度。

--香港新股：中国邮储银行不良贷款率虽低，但影子贷款风险不容忽视

拥有全国最大金融服务网络的中国邮政储蓄银行，正在为其良好的资产质量做宣传，为其高达100亿美元的首次公开发行(IPO)造势，但该行的招股文件也披露出令人不安、且越来越大的影子贷款风险。

【固定收益】

--《分析》中国央行净回笼创四个月新高但宽松不改，逆回购+MLF组合料续发力

在平稳度过半年末时点之后，中国央行公开市场本周转为净回笼格局，规模创四个月新高。分析人士表示，在逆回购自然到期背景下，央行顺势加大回笼规模，不过整体宽松格局不改，资金供需趋于平衡，季末月初流动性收放自如，政策调控更趋灵活。

--中国债市：今年熊猫债发行量跳增，因人民币贬值及成本下降--摩根大通

摩根大通称，今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

【外汇】

--中国外汇：中国央行再堵套利漏洞，扩大远期售汇征收风险准备金范围

中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

--中国外汇：跨境资金流动已趋平稳，新兴与发达经济体需合作应对--外管局

中国国家外管局副局长方上浦表示，自2014年下半年中国资本流出压力增大，当局已在现有整体政策框架不变下采取了多项措施调控，今年3-4月的跨境资金外流已渐低，目前跨境资金流动总体平稳，冀望这一势头能持续下去。

--路透调查：人民币空头头寸增至五个月高位，其他亚洲货币变化不一

路透调查结果显示，最近两周押注人民币继续走贬的头寸触及五个月最高，投资者预期中国央行将容忍人民币进一步贬值以支撑本国经济。

--人民币汇率：市场各方必将经历一段逐步适应人民币波幅加大的时期--学者

人民日报海外版刊登题为“人民币是负责任的国际货币”文章称，与历史上其他曾经历过由“盯住汇率”制退出的国家过程一样，市场各方未来也必将经历一段逐步适应人民币波动幅度加大的时期。

【证券/行业】

--中港个股：宝能系控制人冀尽快平息万科纷争，王石相信市场力量--新华

中国最大地产公司万科控制权之争高度受关注。据新华社报导，万科第一大股东宝能系实际控制人姚振华称希望与各方坦承沟通，尽快平息万科纷争，而万科董事长王石表示相信市场力量。

--汽车产业：中国6月广义乘用车销量同比增19.4%，受基数较低影响--乘联会

中国全国汽车市场研究会公布数据显示，受去年同期基数较低的影响，中国6月广义乘用车销量同比增长19.4%；另外，今年6月零售同比增速也达到23%的超高水平。数据并显示，1-6月广义乘用车销量同比增长9.5%。

--中国个股：保利和中航地产拟整合地产业务，股票停牌

中国保利地产和中航地产同时公告，保利集团正与中国航空工业集团筹划地产业务重组整合方案，因该事项存在较大不确定性，两家公司股票停牌。

--中国新股：中海能源拟IPO募资31亿元，计划上交所上市--预披露材料

中海油能源发展股份有限公司已向中国证监会提出申请，拟发行至多27.67亿A股，计划募集资金31亿元人民币，之后公司计划向上海证交所申请上市。

--中国新股：下半年IPO数量料与上半年相当，全年融资600-800亿--普华永道

国际会计与咨询机构--普华永道预计，下半年A股首次公开发行（IPO）数量与上半年大致相当，全年A股IPO为120宗左右，融资规模在600-800亿元人民币左右。

--中国个股：韵达货运拟借壳新海股份上市，作价180亿元

又一家中国快递企业将通过借壳方式登陆A股市场。宁波新海电气股份有限公司公告称，拟以全部资产及负债与快递企业韵达货运100%股权进行置换，差额部分通过向韵达股东发行股份购买；韵达货运全部股权作价180亿元人民币。

--中国基金：QFII A股基金6月平均业绩升2.23%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年6月的平均业绩升2.23%，逊于国内股票型基金；上半年的平均业绩累计下跌11.63%，稍好于国内股票型基金。

--中国钢铁：1-5月会员钢铁企业扭亏为盈，但销售利润率仅有0.83%--中钢协

中国钢铁工业协会公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。(完)