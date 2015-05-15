中国金融市场一周走势回顾

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
以下为路透中文新闻为您整理的(5月11日-15日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周累计微升0.05%，中间价创出近15个月新高。中国最新投资消费金融数据等创出多年低位，但人民币反应波澜不惊，成交量亦数次刷新年内新低。中资大行结汇盘始终守在6.21关口，汇价短暂升破6.20整数位后购汇意愿随即上升。短期市场难觅方向，需待中国经济企稳或美联储加息等重大事件来打破平衡。
公开市场操作:
--当周迎来中国今年年内第二次降息，银行间流动性呈泛滥之势，短期资金利率连续刷新数年新低。央行在公开市场上坚持无为而治，连四周空窗，且是连续第三周既无资金投放亦无回笼。
分析师并指出，4月最新出炉的宏观数据显示，经济基本面低迷不振局面依旧，短期宽松政策局面仍有望延续，而通过公开市场回笼资金概率亦不大，因宽松基调下释放干扰信号或不利于稳定市场预期，因此预计未来通过创新工具配合政策宽松以稳增长仍为主要目标。
债市:
--中国银行间市场本周现券表现强势，短券尤为火爆，收益率曲线陡峭化下行。年内二度降息后，流动性愈发泛滥，资金价格节节下行，加之地方债置换明确将部分定向发行，分流债市供给压力，债市做多热情不断迸发，临近周末时止盈压力显现方令强势暂歇；而下周地方债招标发行即将启动，其定价结果料将为利率债走势提供指引。
票据:
--中国票据市场转贴利率因央行年内第二次降息，以及资金价格继续下滑而明显走低，虽然稍后略有反弹，但当周仍录得超过20个基点(bp)的跌幅。不过短期内若没有新的降准之类政策出台，票据价格盘整甚至小幅反弹可能性较大。
股市:
--当周沪综指先扬后抑，本周累计上涨2.4%。受降息利好刺激，周初股市连续大幅上涨，不过因前期领涨的板块纷纷出现调整，而且最新金融数据显示基本面偏淡，股指本周后段震荡整理，周五沪综指收报4,308.69点。
期市:
--沪铜当周连续第三周上扬，并在周中一度触及2014年11月24日以来新高。5月以来，在中美宏观政策“蜜月期”、铜市供需再平衡以及厄尔尼诺来袭等利好因素叠加下，铜价已攀升至年内高点。当前沪铜短期整固以消化涨幅，预计货币政策继续宽松等因素支撑未来铜价仍有望延续反弹。沪铜主力合约周五收盘报46,040元。
--沪金当周劲扬4.14%，周中触及逾两个月新高。美国就业数据令升息预期降温，且美元下跌亦支撑金价，国际金价劲升，带动沪金上扬。沪金主力合约周五收报247.45元。(完)
(整理 李文科/李宏薇/倪蔚丹/吕雯瑾; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。