中国金融市场一周走势回顾

图为美元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的(5月11日-15日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周累计微升0.05%，中间价创出近15个月新高。中国最新投资消费金融数据等创出多年低位，但人民币反应波澜不惊，成交量亦数次刷新年内新低。中资大行结汇盘始终守在6.21关口，汇价短暂升破6.20整数位后购汇意愿随即上升。短期市场难觅方向，需待中国经济企稳或美联储加息等重大事件来打破平衡。

公开市场操作:

--当周迎来中国今年年内第二次降息，银行间流动性呈泛滥之势，短期资金利率连续刷新数年新低。央行在公开市场上坚持无为而治，连四周空窗，且是连续第三周既无资金投放亦无回笼。

分析师并指出，4月最新出炉的宏观数据显示，经济基本面低迷不振局面依旧，短期宽松政策局面仍有望延续，而通过公开市场回笼资金概率亦不大，因宽松基调下释放干扰信号或不利于稳定市场预期，因此预计未来通过创新工具配合政策宽松以稳增长仍为主要目标。

债市:

--中国银行间市场本周现券表现强势，短券尤为火爆，收益率曲线陡峭化下行。年内二度降息后，流动性愈发泛滥，资金价格节节下行，加之地方债置换明确将部分定向发行，分流债市供给压力，债市做多热情不断迸发，临近周末时止盈压力显现方令强势暂歇；而下周地方债招标发行即将启动，其定价结果料将为利率债走势提供指引。

票据:

--中国票据市场转贴利率因央行年内第二次降息，以及资金价格继续下滑而明显走低，虽然稍后略有反弹，但当周仍录得超过20个基点(bp)的跌幅。不过短期内若没有新的降准之类政策出台，票据价格盘整甚至小幅反弹可能性较大。

股市:

--当周沪综指先扬后抑，本周累计上涨2.4%。受降息利好刺激，周初股市连续大幅上涨，不过因前期领涨的板块纷纷出现调整，而且最新金融数据显示基本面偏淡，股指本周后段震荡整理，周五沪综指收报4,308.69点。

期市:

--沪铜当周连续第三周上扬，并在周中一度触及2014年11月24日以来新高。5月以来，在中美宏观政策“蜜月期”、铜市供需再平衡以及厄尔尼诺来袭等利好因素叠加下，铜价已攀升至年内高点。当前沪铜短期整固以消化涨幅，预计货币政策继续宽松等因素支撑未来铜价仍有望延续反弹。沪铜主力合约周五收盘报46,040元。

--沪金当周劲扬4.14%，周中触及逾两个月新高。美国就业数据令升息预期降温，且美元下跌亦支撑金价，国际金价劲升，带动沪金上扬。沪金主力合约周五收报247.45元。(完)

(整理 李文科/李宏薇/倪蔚丹/吕雯瑾; 审校 曾祥进)

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