中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月19日-23日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国A股闯关成功，MSCI明晟将其纳入新兴市场指数

美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。

不过，此次MSCI纳A的起步门槛较低，预计初始流入外资约150亿美元，对于流通市值逾40万亿元人民币、总市值52万亿元的A股市场而言，只是九牛一毛，预计短期内对A股指数影响有限，大盘将继续沿着自身轨迹运行，延续震荡行情。

--《综述》中国经济去杠杆行在途中，官员学者呼吁监管合力多协调

去杠杆无疑是当前中国经济最热门的词汇，实体和金融业降杠杆伴随着监管部门各项政策的陆续出台正纵深推进。业内人士普遍认为，去杠杆政策已经初见成效，但监管趋严的趋势不会改变；同时，各监管部门应探索如何形成强大合力以减少冲突和摩擦，避免政策叠加引致新风险，并补齐监管短板筑牢金融安全根基。

--《焦点》中国房价稳步降温三四线城市后来居上，调控从严基调难变

今年中国各热点城市严厉调控政策出台后，楼市稳步降温之势在5月房价数据中得到进一步验证，多数一二线城市延续房价涨幅回落、甚至下跌；而政策相对宽松的三四线则后来居上，在涨幅榜中占据一席之地。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年5月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.4%，涨幅连续第六个月收窄；环比看，5月上涨0.7%，连涨逾两年，涨幅与前月持平。

--香港社会：国务院任命香港第五届政府主要官员，三司全数过渡

中国国务院任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。

--《焦点》香港回归20年：金融业变化大，内地人才涌入而外籍减少

随着大批中国内地银行业人士涌入香港，他们的足迹遍布这一全球重要金融中心的同时，也正改变着香港的社会结构。尽管对于中国政府而言，这个前英国殖民地管理起来并不容易。

【金融】

--《财经洞察》中国央行精细化管理钻坚仰高，令市场对货币政策理解更准确

中国央行在货币政策预期管理“精细化”上再进一步，首次于公开市场操作公告中提及存款准备金利息的影响，此举不仅完善了市场人士的货币政策分析框架，也令市场对央行流动性管理“削峰填谷”的意图更为明确。

--中国央行：要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性--行长

中国央行行长周小川在陆家嘴论坛上表示，全球经济危机告诉大家，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性，对于高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不得宽容。

--《综述》中国监管高层热议金融稳定，防风险与促改革当并重

“金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。

--中国金融：监管政策密集出台，实质造成货币乘数和M2增速下降--央行官员

中国人民银行研究局局长徐忠表示，最近监管政策密集出台，实质上造成货币乘数和M2(广义货币供应量)增速下降。可见即使央行可以调控外在货币，但如果没有有效的监管保障，外在货币投向何处，效率如何，这是央行无法控制的，也无法保证金融支持实体经济。

--中国金融：改革相对滞后，不能因一些金融乱象就动摇改革和创新--银监会

中国银监会副主席王兆星表在上海表示，加强金融监管、治理金融乱象，与深化金融改革、推进金融创新并不矛盾，而是辩证统一的；不能因为出现一些金融乱象，就动摇和停止所必须进行的改革和创新。

--中国金融：监管政策放缓是误读，需把握度防止叠加和震动--银监会官员

中国银监会信托监督管理部主任邓智毅表示，监管政策的放缓是一种误读，政策需要把握度，防止叠加和震动，这也是对的，从长远来看并不矛盾。

--中国央行：二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--调查

中国央行公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。

--《焦点》中资银行寻求信贷资产真实出售，严监管封堵违规投资路径

在中国金融监管不断加强背景下，越来越多银行正寻求将信贷资产真实出售。这不仅是为应对MPA(宏观审慎评估)考核要求，也是市场利率抬升后银行对贷款重定价的考量；而因有监管背书且兼具低成本高效率，银行业信贷资产登记流转中心成为银行资产流转的“心头好”。

【固定收益】

--《分析》季末财政支出给力中国央行转为净回笼，政策透明度提升助稳预期

随着本周跨入6月下旬，中国央行公开市场逆回购操作渐减力，单周转为净回笼600亿元人民币。分析人士表示，在此前保驾护航季末资金面基础上，月末财政支出亦提供驰援，资金面逐步呈宽松向好态势，央行顺势减少投放并及时公告流动性影响因素，加大政策透明度稳预期的同时，仍不忘降杠杆背景下坚守中性偏紧基调。

--中国债市：财政部一年国债随买收益率3.4901%，为首次做市支持操作

业内人士透露，中国财政部周二上午进行首次国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债170009最终中标收益率为3.4901%，略低于二级市场最新3.50%的成交水平；此次竞标倍数为1.16倍。

【外汇】

--中国外汇：要提升跨境贸易投资便利化水平，并强化监管能力建设--外管局

中国国家外管局局长潘功胜称，要进一步提升跨境贸易投资便利化水平，更好地服务实体经济、服务对外开放；同时外汇管理部门要继续深化外汇管理改革，强化监管能力建设。

--离岸人民币：中国财政部在港发行国债三年期票息3.99%，五年期4.1%

中国财政部于周四在香港发行70亿元人民币国债，其中50亿元三年期国债票息为3.99%，20亿元五年期国债票息则为4.1%。

【证券/行业】

--中国证券：证券公司要心无旁骛做好主业，严把上市公司质量关--证监会主席

中国证监会主席刘士余周六表示，证券公司要心无旁骛做好主业，真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之；不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章。

--中国企业：万达集团称将起诉造谣的微博大号，对相关自媒体亦在取证中

中国万达集团表示，对于“互联网上有人恶意炒作银行下发通知抛售万达债券”事件，将起诉造谣抹黑的微博大号，另外对其他恶意造谣的自媒体正在收集证据，一旦取证完毕将立即予以起诉。

万达称，谣言和抹黑言论带来了十分恶劣的影响，造成万达电影市值减少60多亿元，让股民受到了重大损失，更是对万达集团声誉造成负面影响。

--中港个股：统计海外信贷属常规工作，目前没有抛售相关客户的债券--工行

以资产计中国最大商业银行--工商银行新闻发言人表示，因为目前工行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。而且目前工行也没有抛售这些客户的债券。

--中国企业：万达称建行等银行通知抛售万达债券属谣言，集团经营良好

中国大型民企--万达集团午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

--中港个股：昨暴跌的复星医药及母公司复星国际回应目前公司经营正常

周四因市场传言出现暴跌的复星医药及其母公司复星国际当日晚刊登简短公告称，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或内幕信息。

--中国个股：万达电影称控股股东未来三个月拟以至多10亿元增持公司股份

中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。周四晚间公司公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常。

--中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事

中国大型房企--万科晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。

--《独家新闻》中国联通混改筹资100亿美元，阿里巴巴及腾讯将注资--消息

多位消息人士指出，在中国联通共计筹资约100亿美元的计划中，中国科技业巨擘阿里巴巴及腾讯都将参与成为新股东。这是中国当局推动大型国有企业混合所有制改革计划的一部分。

--香港个股：长和称主席李嘉诚＂健康十分良好＂，倘决定退休将会作出公布

明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。

--《焦点》中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数，但全面纳入仍任重道远

美国指数公司MSCI明晟决定将中国A股纳入其新兴市场指数，这是一个重要的里程碑。但投资者称，中国这个全球第二大经济体的实力要完全反映在全球指数中，仍是任重道远。

--《焦点》维权投资者质疑MSCI纳入中国A股的决定，担心公司治理等问题

维权投资者和分析师表示，MSCI明晟将中国A股纳入一个主要指标指数的决定，让投资者有机会分享中国经济增长的好处，但代价是要面对中国公司治理持续薄弱带来的风险。

--《图表新闻》中国位列今年全球IPO榜首，美国和韩国紧随其后

今年迄今，中国以186亿美元规模位居首次公开发行(IPO)排行榜之首，美国紧随其后。汤森路透数据显示，今年迄今有240家中国企业首次挂牌交易，数量是去年的三倍左右。但新股供应增加导致大盘承压。沪综指年初以来累计上涨1.2%，远不及MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的上扬18.5%。

--《焦点》福特押注低油价，将福克斯生产迁至中国

美国福特汽车(Ford)称，将把福克斯(Focus)小轿车的部分生产迁至中国，再将该车型进口至美国，此举旨在长期押注油价处在较低水平，且中美贸易关系最近虽有些紧张，但仍将保持稳定。

--《焦点》中国国有石油巨头掀起成品油零售价格战，力图夺回市场份额

中国国有石油巨头--中石化和中石油正在掀起零售价格战，其加油站降价力度之大前所未有，力图从地方民营企业和外资企业手中夺回成品油零售市场份额。

--《焦点》中国今年原油非国营贸易进口配额超去年，但地炼企业配额减少

中国上周发布第二批原油非国营贸易进口配额，使得今年总配额规模高于2016年全年，但分配给地方炼油企业的配额低于去年。

地方炼油企业进口配额下降对这一新的原油购买群体构成又一打击，这些企业之前已被禁止出口成品油，因此在国内供应过剩的成品油市场他们的获利会受到挤压。

--《分析》中国成品油过剩导致炼厂旺季减产，原油进口受拖累

夏季高温增加了用电量，学校放假以及家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却在需求高峰期罕见地削减产量。第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。（完）