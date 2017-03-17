中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月13日-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中国总理以中美关系“首问”向世界传递对外开放及发展经济的决心

每年两会收尾的中国总理答记者问一直是世界关注的焦点。从周三北京举行的记者会上中美关系作为首个开场问题，不难看出同为“大块头”的中国明确坚持一个中国是中美关系的政治基础的底限上，表达了对两国经贸关系的重视及开放政策不变的诚意。

--中国经济：今年6.5%左右增速目标“不低”，将坚持人民币汇率改革--总理

中国总理李克强表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。

--《分析》中国货币政策展现边际收紧基调，未来外汇政策空间料趋窄

紧跟美联储升息的步伐，中国周四逆回购、MLF及SLF操作利率应声上调，央行特别声明此次中标利率上行是市场化招投标的结果。分析人士则认为，中国借此通过推动利率走廊上移实现更实质性的加息意义，展现出货币政策“边际收紧”的基调。

--中国数据：前两月工业和投资双超预期，经济平稳开局但消费存隐忧

地方换届完成的政治因素以及中国国家主席年初“撸起袖子加油干”的号召，对今年1-2月投资的回暖功不可没。中国国家统计局公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均预示着中国经济开局平稳。

--中国数据：1-2月人民币计FDI同比下降2.3%，ODI同比大降逾半--商务部

中国商务部公布，今年1-2月，实际使用外资（FDI）金额1,386.8亿元人民币，同比下降2.3%；同期境内投资者共对外非金融类直接投资（ODI）924.2亿元人民币（折合134.3亿美元），同比下降52.8%。

--中国财政：1-2月财政收入同比增14.9%，受价格上涨因素带动--财政部

受工业生产者出厂价格（PPI)上涨因素带动，中国1-2月财政收入也快速增长。中国财政部公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，同比增长17.4%。

--中美关系：特朗普拟在4月于私人庄园接待习近平--媒体报导

媒体报导称，美国总统特朗普计划在下个月举行的两日峰会上接待中国国家主席习近平，美国政府希望缓和两国之间的关系。

--中国经济：将出台养老医疗等产业专项债发行指引，激发投资活力--国务院

为激发医疗、养老等社会领域的投资活力，中国国务院办公厅发文称，将研究出台相关领域产业专项债券发行指引，积极支持相关企业发行公司债券、非金融企业债务融资工具和资产证券化产品，并探索发行股债结合型产品进行融资。

--中国经济：统计局首发服务业生产指数，1-2月该数据同比增8.2%

中国国家统计局首次发布中国月度服务业生产指数，以及时地反映服务业经济活动的短期运行态势。最新公布的数据显示，该指数1-2月同比增长8.2%。当期内的信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业表现强劲。

--《综述》中国的“蓝天保卫战”面临违法成本低高压执法难的尴尬

当蓝天白云，清山绿水已然成为中国诸多城市的“奢侈品”时，中国总理李克强在今年两会政府工作报告中明确表态要“坚决打好蓝天保卫战”。只是，若要让打赢这场战争不是只停留在口号上，中国首先要解决违法成本低而高压执法难的尴尬。

--韩中关系：韩国热门总统竞选人要求中国停止因萨德问题实施报复

韩国热门总统竞选人文在寅(Moon Jae-in)呼吁，中国停止因萨德系统部署问题而对韩国企业实施经济报复。他表示，韩国必须坚决抵抗中国，反对中国的任何不公平举措，但也要通过外交努力来解决这一问题。

【金融】

--《财经洞察》中国“一行三会”合并计划已搁置，MPA新规成就央行霸主地位

始于中国股灾的“监管机构改革”风声，在神秘论证近二年后终于划上句号。“两会”期间传出的信息显示，既不是学界此前广议的“英国经验”，也非媒体报导的“银保合并”简单粗暴，而是依然保持现有的“一行三会”金融监管模式不变，但会通过更加强化的功能监管和行为监管方式，实现央行的霸主地位。

--《财经洞察》金融监管体制改革左右为难，分业上监管全覆盖更宜中国现状

中国金融监管体制是走向“金融安全委员会”，还是打造成“超级央行”？刚刚结束的两会并未给出明确的说法。如不出意外，最终方案预计将在十九大之后才能落定。

但在中国经济进入风险高发期，“一行三会”依然不得不各执已力的情况下，分业监管基础上的监管全覆盖办法，已暂时成为复杂国情下的不二选择。

--中港金融：今年将首次在香港和内地实行“债券通”，进一步开放债市--总理

中国国务院总理李克强表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

--中国央行：正与香港研究试行“债券通”，推动优化两地债市互联互通

中国央行表示，根据中国金融市场对外开放总体工作部署，正与香港有关方面研究试行“债券通”，推动优化两地债券市场基础设施的互联互通和跨境合作，进一步便利投资者参与债券市场。“债券通”的具体方案及相关工作进展，将适时公布。

--中国央行：去杠杆需考虑平衡，也要防止居民杠杆继续走高--副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，央行在处理去杠杆问题过程中，要坚持实施稳健中性的货币政策，且需考虑到一个平衡；中国居民部门的杠杆水平虽并不算高，但也要防止其继续走高。

--路透专访：中国央行对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线--官员

中国外汇储备2月重回3万亿美元关口，而人民币兑美元也迟迟没有贬破7。这两个心理关口一直像高悬的达摩克利斯之剑，牵动着市场敏感神经；但监管层似乎并未把这两个数字看得太重。中国央行营业管理部主任周学东表示，其实央行对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线。

--中国金融：2月外汇占款降幅为九个月最小，因资本流出压力缓解

中国2月外汇占款虽连续16个月下降，但降幅为九个月最小，较上月降幅大减逾七成，显示中国对跨境资本流动的严格管理已见效。分析人士认为，2月人民币贬值预期和资本流出压力均有缓解，令外占降幅收窄，而这也反过来减轻了央行投放流动性的压力。

--中国金融：在华外资法人银行可依法投资境内银行业金融机构--银监会

- 中国银监会发文明确在华外资法人银行再投资监管政策，可依法投资境内银行业金融机构。未来，外资银行既可以选择以境外母行为主体投资境内银行业金融机构，也可选择以在华法人银行为主体进行投资。

--中国经济：建议降准以置换由MLF和PSL投放的基础货币--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军日前表示，建议以降准置换由MLF（中期借贷便利）、PSL（抵押补充贷款）等货币政策工具投放出去的基础货币，以此实现货币政策松紧适度。

--中国基金：受托养老保险95%以上要求当年不亏损，股票配置比例很低--理事长

中国全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，与七省市确定合约受托管理3,600亿元规模的养老基金，已到账1,370亿元人民币。养老保险受托的部分95%以上要求当年不发生亏损，配置股票比例很低。

【固定收益】

--《分析》中国央行全面调升OMO+MLF+SLF利率，紧跟美联储亦彰显去杠杆决心

美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

--《市场热谈》中国债市监管剑指压杠杆及代持入表，终结无序扩张后市承压

2016年底的中国债市崩跌还历历在目，而作为直接导火索的代持以及杠杆操作，将会受到更严厉监管也成为市场共识。业内人士透露，未来政策重点将放在严格设定杠杆率上限、将代持入表并导向买断式回购“正途”以及强化市场机构风控和约束从业人员行为等方面。

【外汇】

--中国外汇：2月结售汇逆差环比降近五成，涉外收付款现顺差--外管局

中国国家外汇管理局公布，2月银行结售汇逆差101亿美元，为连续第20个月出现逆差,环比收窄近五成；境内银行代客涉外收付款顺差19亿美元，此前连续19个月为逆差。分析人士指出，2月市场预期相对平稳，汇价稳中有升，有助于外汇供求趋于平衡；而外贸企业结汇及企业外汇融资持续增加，亦助力跨境资金流动形势好转。

--中国外汇：汇丰与银行间债市境外投资者完成首笔人民币对外汇衍生品交易

汇丰银行（中国）有限公司称，该行已与一家境外机构投资者达成其首笔人民币对外汇衍生品交易，针对该境外机构在银行间债券市场持有人民币债券头寸而产生的外汇风险敞口，进行的外汇远期对冲。

--人民币汇率：2月实际与名义有效汇率跌近1%，实际汇率创三个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个月新低，上月修正后为升0.37%。

【证券/行业】

--《焦点》北京楼市快速升温，调控政策箭在弦上或直指二手房

当朋友圈被感叹京城居大不易的情怀文刷屏，当街头巷尾聊天三句不离买房卖房时，不用看指标也知道：北京的楼市又火起来了。尽管春节过后本就是传统的购房旺季，但北京二手房交易热络、房价涨势凌厉还是让不少人感叹“看不懂”，尤其考虑到同为一线城市的上海和深圳并没有因楼市而全民躁动。

--中港个股：万科大股东深地铁获恒大系委托，持有表决权超过宝能系

中国大型地产商万科的第一大股东纷争已进入后期。万科周四晚公告显示，其两大股东深圳地铁集团与中国恒大集团之间达成战略合作，恒大集团下属企业将持有万科股份的表决权等授予深地铁，深地铁持有的股份表决权超过宝能系。

--中国企业：航天科技集团拟牵头成立一只千亿元规模的创新引导基金

中国航天科技集团公司副总经理张建恒表示，该集团负责牵头设立的“创新引导基金”将于今年二季度正式成立，设计规模达1,000亿元人民币，这是国务院国资委力推的四大产业基金之一。

--香港个股：浙商银行拟申请发行至多44.9亿股A股以补充核心资本

中国中型股份制商业银行--浙商银行刊登董事会公告称，拟申请首次公开发行至多44.9亿股A股，募集资金全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率。(完)