中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月2日-5日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国财政：加强融资平台管理，严禁地方政府利用PPP举债--财政部

为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。

--《综述》中国4月官方制造业和非制造业PMI明显回落，经济企稳基础恐不牢

中国一季度开局良好的经济形势能否延续恐怕会存疑问。周日公布的4月制造业和非制造业PMI双双呈明显回落之势，其中制造业PMI更是创出去年10月以来的低点至51.2，较上月回落0.6个百分点，非制造业PMI环比下降达1.1个百分点。虽然仍然双保持在扩张区间，但明显放缓的扩张步伐预示着中国经济企稳的基础并不牢固。

--中国数据：4月财新制造业PMI降至七个月低点50.3，下行压力逐渐显现

先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，当月财新制造业PMI降至七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱，在PPI涨势趋缓的情况下，制造业二季度或面临下行压力。

中国4月财新服务业PMI降至近一年低位，除新业务外的所有分项指标均在放缓；而制造业和服务业增长势头双双走弱，拖累当月综合PMI降至10个月新低，中国经济扩张步伐在二季度初开始放慢。

--《财经洞察》美国减税潮让中国财税改革深陷舆论和现实尴尬

远在大洋彼岸的美国掀起一轮减税狂潮，对推进财税改革正步履维艰的中国而言意味着什么？一方面可能激发中国民众日渐觉醒的“税收意识”，使中国推进财税改革的舆论环境愈发备受关注，并激发民众更关注政府减税的诚意和含金量；另一方面，美国大规模减税某种程度上也意味着中国推进财税改革的难度会增加，尤其是中国正努力改变现行间接税为主，直接税占比较低的情况，期待增加直接税比重的这一努力恐面临挑战。

--中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目

中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。

--中国贸易：今年外贸环境略转好但仍严峻，进出口有望回稳向好--商务部

中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。

--中国经济：将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部

中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。

--中国税收：销售或进口农产品、天然气等税率自7月1日起调整为11%--财政部

中国财政部表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。

--中国税收：7月1日起商业健康保险个人所得税试点推广到全国实施--财政部

中国财政部公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

--中国房地产：上海市新房需公开销售，并摇号排序和按序购房

据上海市政府官方微信号“上海发布”，上海正持续整顿规范房地产市场秩序，为体现公开公平，新开盘商品住房应采取公证机构主持，摇号排序，按序购房等方式公开销售。

--中国房地产：中行等八家银行收紧北京房贷，首套最低执行基准利率--报载

证券时报援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

【金融】

--中国金融：“一带一路”投融资应以市场化为主，积极发挥本币作用--央行行长

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。中国人民银行行长周小川撰文指出，“一带一路”投融资应以市场化为主，坚持可持续和互利共赢原则，并积极发挥本币作用，以撬动更多的当地储蓄和国际资本，形成正反馈。

--中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会

中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。

--中国保险：拓宽险资支持实体经济渠道，支持险资参与债转股--保监会

中国保监会称，拓宽保险资金支持实体经济渠道，要发挥保险资金融通和引导作用，支持保险资金发起设立债转股实施机构，开展市场化债转股业务；支持保险资产管理机构开展不良资产处置等特殊机会投资业务、发起设立专项债转股基金等。

--中国金融：将股票市场短期波动完全归咎于严格监管是以偏概全--金融时报

近期中国股市经历一波快速调整，金融时报在头版发表评论称，将股票市场的短期波动完全归咎于相关部门的严格监管，显然是以偏概全。最近的金融监管目的是防范和化解金融风险，遏制金融市场乱象，莫让市场短期波动，成为影响监管进一步强化的障碍。

--中港金融：“债券通”北上机制明确，做市商已可申请业务资格--消息

连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。

--《焦点》中国强监管剑指资本套利，银行私募ABS业务前景存忧

在银监会强监管下，中国方兴未艾的银行私募ABS（资产证券化）正急踩刹车。因其存在的资本套利和理财资金持有劣后级产品等问题，银行未来投资此类产品优先级或需计提100%风险权重，令市场对其业务前景忧心忡忡。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周未续MLF仅小额净投放，去杠杆进行时政策基调仍紧

面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，本周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。

--中国债市：国开行称视信贷及市场变化有序安排发债，不存在暂停发行情况

中国国家开发银行公告称，将根据信贷投放进度及金融市场变化稳妥有序安排发债工作，不存在暂停发行的情况，有关媒体报导不实。

--中国央行：4月开展MLF操作共4,955亿元人民币,SLF操作共108.87亿元

中国央行公布，4月开展MLF操作共4,955亿元人民币,SLF操作共108.87亿元人民币。

--中国信用债：4月共有136只信用债1,263亿元取消发行，环比增逾六成

中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，4月共有136只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额1,262.73亿元人民币，规模较3月增加逾六成。

--中国债市：国债发行扩容支撑4月托管大增7,393亿，银行成主力--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各类机构间的相对均衡状态。

【外汇】

--《人民币综述》台湾比香港更爱人民币？

伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？

路透终端数据显示，2015年12月31日至今，人民币兑港元贬值5.8%，兑台币贬值14.42%。人民币兑台币的贬值幅度远高于港元，但台湾人民币存款的降幅却远不及香港。分析人士指出，主因为台湾机构的人民币存款主要用于经常项下，受汇率影响不大；且台湾的个人投资者对利率高于台币的外币都有逢低买入的投资习惯。

--中国外汇：今年将健全外债和资本流动管理体系，稳步推进市场开放--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将进一步健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，完善跨境资本流动真实性合规性审核机制和要求，稳步推进金融市场对外开放。

--中国外汇：将强化外汇宏观审慎管理，加强对微观市场监管--外管局副局长

中国国家外管局副局长郑薇撰文称，监管部门将继续研究并完善跨境资金流动宏观审慎管理框架，并加强系统重要性机构的监管，加强部门间监管合作和信息共享。同时，对微观市场监管时也将加强外汇交易真实性合规性审核，并严厉打击外汇市场的违法违规行为。

--中国外汇：央行3月末外汇远期空头头寸降至121亿美元，为连两个月减少

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至3月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸120.94亿美元，为连续第二个月下降；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为89.13亿SDR。当月仍无多头头寸。

--路透调查：人民币和印度卢比来年料将走弱，美升息预期支撑美元

路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。尽管市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚政策会议上将不会升息；但美联储今年料再升息两次，一次可能最快是在下个月，这令美元得到支撑。

【证券/行业】

--中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局

中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。

--中国证券：去年沪市公司净利润升1.29%，扭转2015年业绩双降局面

据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。

--中国央企：铁路总公司去年净利同比增长58%，大额减税成为盈利主因

中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。

--香港个股：海航集团增持德银股份至近10%，成后者最大股东--消息人士

接近德意志银行的消息人士透露，中国海航集团已将其在德银的持股比例提升至9.9%。此举将令海航集团超越卡塔尔与贝莱德(BlackRock)，成为德银的最大股东。

--香港新股：交银国际设定IPO招股价区间每股2.6-3.1港元，筹高至21亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，交银国际香港首次公开发行（IPO）计划发售6.67亿股股份，招股价区间为每股2.6-3.1港元，集资高至20.7亿港元（2.67亿美元）。

--中港个股：神华预计上半年净利同比增逾一倍，尽管第二季煤价有所回落

中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。(完)