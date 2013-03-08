潍柴动力拟将其对德国叉车制造商Kion的持股提升至三成

路透上海3月8日 - 中国汽车与装备制造商潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)计划将其对全球第二大工业叉车制造商--凯傲集团(Kion Group)KIONG.UL的持股进一步提升。

潍柴动力刊登在深交所的公告称，子公司潍柴卢森堡拟行使相关期权，使其在凯傲公司首次公开发行股票(IPO)之后的总股本中占比提升至33.3%，预计此次交易金额上限将不超过4亿欧元，约合人民币32.26亿元。收购资金来源将是自筹资金或贷款融资等方式。

去年去8月潍柴动力宣布投资凯傲集团(Kion Group)KIONG.UL及其液压业务，总额达7.38亿欧元(约59亿元人民币)，这是当时中国企业在德国最大的一笔直接投资。其中4.67亿欧元将通过增资形式收购凯傲25%的股份，另外2.71亿欧元将用来收购凯傲下属液压业务70%的多数股份。

当时公告就提到，倘若凯傲日后IPO发行，潍柴动力有权选择增持凯傲股份至30%，并有权进一步增持凯傲液压业务股份。

而此次行使的相关期权中，凯傲公司认购期权就需待凯傲IPO的发行进展和相关政府部门批准，另一项认购期权是，向凯傲公司现有股东Superlift购买其届时持有的占凯傲公司已发行总股本3.3%的股权。

潍柴动力称，凯傲公司可能考虑在其后18个月期间进行公开发行，并将申请其股份于法兰克福证券交易所上市。而上述认购期权行权后，潍柴动力将可以提名两人加入凯傲公司的监事会，并拥有凯傲公司监事会主席的指定权；同时Superlift或潍柴卢森堡如果要转让其持有的凯傲公司的任何股份，另一方就上述股份均有优先购买权。

潍柴动力隶属于山东重工集团有限公司，去年山东重工集团总投资3.74亿欧元,包括收购债台高筑的意大利游艇业者法拉蒂(Ferretti Group)75%股权,将版图扩张至奢侈品市场.这也是中国企业收购全球奢侈品品牌又一例.

潍柴动力H股周四收报27.65港元，过去一个月跌近15%；A股收报23.55元人民币，过去一个月跌13%。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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