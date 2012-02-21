西部大开发“十二五”规划获批 基建优先--国务院

路透北京2月21日电---中国国务院日前正式批复西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划,明确提出重点任务及重大工程,继续把基础设施建设放在优先位置.

规划指出,加快构建以交通、水利为重点的适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系,快建立生态补偿机制,加大生态建设力度,加强环境保护,从源头上扭转生态恶化趋势;深入实施以市场为导向的优势资源转化战略.

在开发方式上,更加注重充分发挥区域比较优势.明确提出要深入实施以市场为导向的优势资源转化战略,建设国家能源、资源深加工、装备制造业和战略性新兴产业基地.同时适应国内外产业转移趋势,把有序承接产业转移单列一节,明确提出了要求.

在开发机制上,规划提出地方各级政府要强化指导服务,大力改善投资发展环境,充分发挥市场配置资源的基础性作用,吸引各类要素有序向西部地区流动,在开发政策上更加注重差别化支持措施,落实好中央对西部地区在财政、税收、投资、金融、产业、土地等方面的差别化政策,进一步加大资金投入和项目倾斜力度.

规划在综合经济、基础设施、生态环境、特色产业、公共服务、 人民生活、改革开放等七个方面提出了西部大开发"十二五"时期的奋斗目标,包括区域经济增速和城乡居民收入增速"双高於"全国平均水平,城镇化率超过45%,单位地区生产总值能源消耗下降15%左右等.

规划提出支持成渝、关中—天水、广西北部湾等11个重点经济区率先发展;支持河套灌区等八个农产品 主产区优化发展;支持西北草原荒漠化防治区等五个重点区可持续发展;支持攀西-六盘水等八个资源富集区集约发展等.

中国西部大开发已进入第12个年头,西部地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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