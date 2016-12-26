中国国务院会议审议通过西部大开发十三五规划 破解道路、水资源等瓶颈制约

路透北京12月26日 - 中国国务院总理李克强近日主持召开会议，审议通过《西部大开发“十三五”规划》，表示要持续深化简政放权、放管结合、优化服务等重点领域改革，着力破解道路、水资源等瓶颈制约，继续落实好减税降费各项政策措施，降低制度性交易成本。

中国政府网周日晚间报道，李克强称，西部开发要增强可持续发展支撑能力，必须紧紧抓住基础设施和生态环保两大关键。实施规划确定的“五横四纵四出境”综合运输大通道建设，加快打通“断头路”，提升乡村公路水平。

开展重大引调水、大型灌区和“五小水利”等工程建设，实施农村饮水安全巩固提升工程。特别要围绕筑牢国家生态安全屏障大局，健全绿色发展机制，加大自然生态系统和环境保护力度，继续实施退耕还林还草、退牧还草、水土流失治理等重大生态工程，保护好森林、草原、湿地、江河源头等，完善生态补偿机制，坚决守住生态红线。

全面提升对内对外开放水平，发挥好自贸试验区示范引领作用，使西部由“跟跑”开放成为新的开放前沿。

李克强指出，西部开发要注重统筹推进新型城镇化与新型工业化、信息化、农业现代化协调发展。培育重点城市群，增强辐射带动能力，提高中小城市和小城镇宜居水平和综合承载能力，吸引大学生等高层次人才在西部大展身手。

完善相关政策，引导东中部不污染环境、吸纳就业多的产业向西部梯次转移，鼓励东部地区制造业到西部沿边地区投资设厂。提高能矿资源勘探开发、精深加工和利用水平，延长产业链价值链。大力发展先进制造业和战略性新兴产业。壮大医药、传统手工艺等民族特色产业。实施农村人居环境改善工程，发展特色农业和优势农产品加工业。提升文化、旅游等服务业层次。形成支撑西部发展的多元产业和更大的经济增长点。

李克强说，西部开发要突出持续推进民生改善。把精准扶贫和贫困地区开发结合起来，继续采取产业扶持、转移就业、易地搬迁、社保兜底等方式，提高脱贫攻坚成效。支持教育、医疗等资源向西部地区、民族地区倾斜，继续提高重点高校西部招生比例，增加基本公共服务供给。

特别是要加快民族地区和人口较少民族发展，确保对民族地区转移支付比重继续增加，取消民族地区县以下和集中连片特困地区市地州级配套资金，支持人口较少民族整村整族脱贫。

“西部大开发”是中央政府的一项政策，目的是“把东部沿海地区的剩余经济发展能力，用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防。”2000年1月，国务院成立了西部地区开发领导小组。由时任国务院总理朱熔基担任组长，时任国务院副总理温家宝担任副组长。经过全国人民代表大会审议通过之后，国务院西部开发办于2000年3月正式开始运作。

2006年12月8日，国务院常务会议审议并原则通过《西部大开发“十一五”规划》。（完）