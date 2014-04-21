中国与西屋电气商谈购买核反应堆 总价或达240亿美元

路透北京4月21日 -中国或许最早于明年签约，向西屋电气公司买进八个核反应堆；中国政府正在推进2011年福岛核灾变以来全球规模最大的民用核能扩张。

西屋电气的中国区总经理高礼霆(Timothy Collier)称，中国主要的核能公司正在谈判，推进购买公司第三代AP1000核反应堆。

高礼霆接受路透采访时称，“当前我们八个新的核反应堆都处于各阶段的谈判中。”西屋电气的大股东是日本的东芝(6502.T)。

中国当前在用20个核反应堆，还有28个在建。中国希望减少发电对高成本和污染环境的化石燃料的依赖。中核集团董事长孙勤最近接受路透采访时称，未来六年或许还会建设20个核反应堆。

**积极发展核电**

中国计划到2020年把核电装机容量提高到5,800万千瓦。据最新的官方数据，目前的核电装机容量是1,569万千瓦。

西屋电气的八个新核反应堆将建在四个地点，包括浙江三门和山东海阳，这两个地方还有另外四座西屋电气AP1000反应堆在建设之中。

高礼霆表示，三门的首座核反应堆预计在2015年并网发电。

他并称，中核集团和中国广核集团亦在谈判，准备购买另外四个核反应堆，分别建在辽宁徐大堡和广东陆丰。这些项目已得到中国政府批准。(完)

(编译 田建华/张涛; 审校 张明钧/李春喜)

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