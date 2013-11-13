中国本年度小麦进口量料达800万吨

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海11月13日 -中国国家粮油信息中心周三发布报告称，2013/14年度中国小麦进口量预计达到800万吨，较上月预估增加150万吨，因国内小麦供求偏紧，而国际小麦价格明显低于国内。
报告指出，由于国产优质小麦产量下降，优质进口小麦进口量将有所增长。此外，国内储备企业和用粮企业对进口普通小麦积极性提高，普通小麦进口预期扩大。
粮油信息中心表示，目前中国已经购买大约450万吨美国软红冬麦和澳大利亚标准白麦，目前强筋小麦采购仍然不多，用粮企业在等待合适的市场机会。
报告并预计，2013/14年度中国稻谷(已折合)进口量为500万吨的纪录高位，较上月预估提高100万吨，较上年度增加183.4万吨。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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