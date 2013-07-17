重发-《独家新闻》中国作物受灾，可能跃居全球最大的小麦进口国

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* 霜冻和降雨损害中国北方小麦作物

* 约有2,000万吨小麦的品级可能遭降

* 中国料将超越埃及，成为全球最大的小麦进口国

* 中国已预定了约300万吨小麦，接近去年的水平

路透中国河南/新加坡7月17日 - 生长期霜冻和收割期降雨对中国小麦的影响程度比之前所想象的更加严重，由此导致的进口增加可能使中国超越埃及成为全球最大的小麦进口国。

对农民的走访及分析师的最新预估均表明，天气因素可能导致中国北方最多有2,000万吨小麦不适合供人食用，约占16%。这将是之前所报导损失规模的两倍。

中国增加进口将进一步使全球供应减少和支撑价格，再度令人担忧全球粮食供应。

美国农业部上周四将2013/14年度中国小麦进口规模预估上调至850万吨，上一年度为320万吨。这推动美国小麦期货价格 涨至逾两周高位。

但海外交易商和分析师预计，2013/14年度中国进口规模可能突破1,000万吨，超越同期埃及900万吨的进口预估。

中国进口增加带来竞争，将迫使埃及等其他买家花费更多资金购买粮食。这对于经历了两年政治动乱和缺乏资金的埃及来说，是一个新的打击

在中国最大的小麦产地河南省，路透访问的农户称，年初的霜冻和5月大雨导致麦粒较小。河南约占全国小麦产量的一半。

河南许昌55岁的农民凤玲表示，收成不中，粒小。这里的部分农户发现其产量较上年同期减少了40%。

中国已预订了大约300万吨小麦，装运期在截至2014年6月的一年，数量接近去年的进口规模。

这将是继2003/2004年中国进口近1,000万吨小麦后，进口规模最大的一次，当时是因为国内收成大幅减产。正常年份，中国占全球小麦产量和消费的约五分之一。

上海一咨询公司的分析师预计，有1,500-2,000万吨的小麦将被降级用于动物饲料，这将减少用于生产面粉的小麦供应。

参看全球小麦生产和进口状况相关图表，请点选：(link.reuters.com/gep69t)。

参看中国小麦进口相关图表，请点选：(link.reuters.com/faq29t)。

在此之前，不利天气已导致主要小麦出口国美国以及黑海地区的小麦质量评级下调，而此后中国又遭受大面积农作物受损，加重了市场对全球粮食供应的担忧。

“终端客户一直对小麦供应前景十分放心，”渣打银行驻新加坡的大宗商品分析师Abah Ofon称。

“但是随着种植季的推移，我们看到情况发生了变化。新的基本面显示需求将超出原来的预期，因此市场不得不进行重新调整。”

今年全球小麦产量有望高于去年，但仍将供不应求，将令全球小麦库存创下2008/09年以来的最低。

中国分析师和交易商预计的国内短缺数量低于海外分析师的看法，他们估计的小麦总进口量也较少，在500-600万吨左右。

这是因为他们预计符合中国意向价格的美国软红冬麦有限。中国还可能通过动用库存来满足一部分需求。