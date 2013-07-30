中国进口澳洲小麦猛增 料成最大海外买家

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京/墨尔本7月30日 - 过去六周，中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估，因中国国内粮食收成欠佳。
这将使得中国成为澳洲最大的海外买家，超过印度和埃及。
“由于霜害和降雨对中国作物的破坏逐渐更加明朗，我们当前看到中国对澳洲的船货兴趣大增，”悉尼一粮食交易商称。
“传闻澳洲的出口可能超过400万吨，考虑到我们农作物的规模，这个数字是有可能。”
在澳洲最近一笔交易中，Emerald Grain售出15万吨下个作物季的小麦，1月后运往中国。
据交易消息人士，嘉吉、嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)和Graincorp Ltd(GNC.AX)近期也签订出口中国的合约。
谷物交易商和种植商称，当前他们预计美国农业部(USDA)将在下次报告调高中国小麦进口总量预估，可能上修至高达1,050万吨。
这将超过全球最大买家埃及预计购买的900万吨。
根据美国农业部的最新估计，中国2012/13作物年小麦进口总量估计为850万吨，去年仅为320万吨。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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