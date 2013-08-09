中国2013/14年度小麦进口料创九年新高--粮油信息中心

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月9日 - 中国国家粮油信息中心估计，2013/14年度中国小麦进口量将达到650万吨，创下九个年度以来新高，受国际小麦价格较低的推动。
该估值较粮油信息中心上月的预测值上调150万吨，且较2012/13年度高出360.5万吨。
今年稍早中国部分小麦产区遭遇霜害和过度潮湿天气，一度引发对小麦产量受损的忧虑，也令市场预期中国将加大小麦进口。
此前来自贸易商的消息显示，过去数周中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估。
粮油信息中心还估计，2013/14年度玉米进口将达到550万吨，比上一年度增加280万吨；稻谷进口料达400万吨，较上年度增长50万吨，因进口大米价格优势明显。
该机构并指出，受南方干旱影响，2013年全国稻谷产量为26,020万吨，较上月下调50万吨，但同比仍增加196万吨，主要是早稻和粳稻产量形势较好。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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