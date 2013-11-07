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中国财经 | 2013年 11月 7日 星期四 10:44 BJT

智库称今年中国料进口500万吨小麦

路透温尼伯11月6日电 -中国国家粮油信息中心经济学家杨卫路周三在北美一次会议上称，中国2013年度将进口500万吨小麦。

杨卫路并称，中国玉米进口不会超过500万吨。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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