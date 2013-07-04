中储粮停止在河南小麦托市收购

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京7月4日 - 中国储备粮管理总公司河南分公司日前表示，停止在中国小麦主产区之一的河南省进行托市收购，因小麦市场价格已明显高于托市收购价。
中储粮网站消息称，由于多元主体积极入市收购，新麦市场异常活跃，市场价格已明显高于托市收购价格，切实保护了农民利益，国家托市收购政策的目的已经达到，河南分公司采取分期分批先停止拨付收购资金再下发正式文件的方式停止托市收购。
统计显示，今年河南省小麦播种面积8,050万亩，中储粮5月31日在河南全省启动小麦托市收购以来，已累计收购小麦155万吨。
从中储粮在河南全省小麦主产县区设立130个价格监测点的监测情况看，全省标准品到库价格明显高于托市价格。
美国农业部周三证实了中国三个月内对美国小麦的最大一笔采购，引发小麦期货录得两周内最大涨幅，分析师指因有观点认为，中国政府需要进口更多小麦，以补充因降雨而受损的作物。
北京时间上午10:40，郑州商品交易所郑麦期货主力合约报每吨2,761元，与前一交易日结算价持平。(完)
参看详情，请点选中储粮网站(here)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。