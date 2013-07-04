中储粮停止在河南小麦托市收购

路透北京7月4日 - 中国储备粮管理总公司河南分公司日前表示，停止在中国小麦主产区之一的河南省进行托市收购，因小麦市场价格已明显高于托市收购价。

中储粮网站消息称，由于多元主体积极入市收购，新麦市场异常活跃，市场价格已明显高于托市收购价格，切实保护了农民利益，国家托市收购政策的目的已经达到，河南分公司采取分期分批先停止拨付收购资金再下发正式文件的方式停止托市收购。

统计显示，今年河南省小麦播种面积8,050万亩，中储粮5月31日在河南全省启动小麦托市收购以来，已累计收购小麦155万吨。

从中储粮在河南全省小麦主产县区设立130个价格监测点的监测情况看，全省标准品到库价格明显高于托市价格。

美国农业部周三证实了中国三个月内对美国小麦的最大一笔采购，引发小麦期货录得两周内最大涨幅，分析师指因有观点认为，中国政府需要进口更多小麦，以补充因降雨而受损的作物。

北京时间上午10:40，郑州商品交易所郑麦期货主力合约报每吨2,761元，与前一交易日结算价持平。(完)

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(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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