中国白色家电制造商大举出海收购 寻求拓展全球市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港5月18日 - 中国白色家电巨头海尔集团2009年收购斐雪派克（Fisher & Paykel Appliances）20%股权，当时这家债台高筑的新西兰公司正面对住房市场萧条及不合时宜的海外工厂搬迁情况的冲击，未来全落入债权银行手中。

海尔2012年全资收购斐雪派克之后，不仅帮助后者免于财务困境，也让海尔控制了澳大利亚冰箱、洗衣机和洗碗机市场20%份额，而2010年时只有不到5%。据欧瑞国际（Euromonitor），海尔的竞争对手伊莱克斯 和LG电子 等企业同期在许多产品上丢失了市场份额。

从海尔在澳洲的发展或许可以想见其在美国市场的行动方向。海尔1月以54亿美元收购了通用电气 的家电业务。

卡内基投资银行在近期的研报中称，归属海尔旗下之后，Fisher & Paykel有能力进行大型产品发布，且研发预算增加。卡内基投资银行称，预计海尔将在美国市场运用相同策略。海尔2015年的全球研发支出跃升至30.5亿元（4.67亿美元），相比2012年增加53%。

海尔集团旗下上市公司青岛海尔 年报显示，2011年以来青岛海尔在收购家电资产方面的支出为97亿元。

出海的并非海尔一家。海信电器 和美的集团 等中国大型白色家电制造商正寻求在国内增速放缓之际收购海外品牌，以进军增速更快的市场，它们今年的海外支出大幅增加。

“随着国内市场减速，进入其他市场帮助它们找到新的增长来源。”中国市场研究（China Market Research Group）的James Roy说道。

“这也是个机会，可以获得更多专业技术以在中国取得成功。中国市场的竞争正变得相当激烈。”

海尔、海信、美的、格力电器 和九阳股份 等领先的中国家电企业纷纷投入资金进行海外扩张。

据汤森路透数据，自2014年初以来，这些企业已投入逾310亿美元进行各种交易，几乎是2010至2013年间投入的54亿美元的六倍。最近的交易包括美的以4.73亿美元收购东芝 的白色家电业务，以及海信收购夏普 位于墨西哥的电视工厂。美的周三称，已向德国工业机器人制造商库卡集团 发起要约收购；按照要约，库卡的估值约为45亿欧元。

由于来自中国家电制造商的竞争增加，一些全球性家电企业退出市场，未来可能会出现更多类似的海外收购。

“公司将积极关注与把握全球产业并购投资机会，进一步夯实与提升公司全球竞争能力。”美的发言人江鹏说道。

而且这些中资企业强劲的盈利能力将帮助它们进行更多整合。据中信里昂证券及相关公司的财务报告，美的2015年营业利润率为13.8%，海尔为7.2%，高于伊莱克斯的2.2%和惠而浦的6.2%。（完）