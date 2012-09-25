中国发表白皮书称中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权--新华

路透北京9月25日电---中国周二发表白皮书指出,钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分,中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权.

新华社援引国新办发布的《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书并称,无论日本对钓鱼岛采取任何单方面举措,都不能改变钓鱼岛属於中国的事实.

"(购岛)是对中国领土主权的严重侵犯,是对历史事实和国际法理的严重践踏",白皮书强调,"中国坚决反对和遏制日本采取任何方式侵犯中国对钓鱼岛的主权".

随着今年9月10日,日本政府宣布"购买"钓鱼岛及附属的南小岛、北小岛,实施所谓"国有化",中日两国争端日益升温.

中国外交部副部长张志军周二在与日本常务副外长河相周夫在北京举行钓鱼岛问题磋商时重申,中方绝不会容忍日本损害中国领土主权的单方面行为,日方必须打消幻想,深刻反省并以实际行动纠正错误,回到两国领导人达成的共识和谅解上来.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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