中国副外长称中国是否在南海划定防空识别区取决于受威胁程度（更新版）

(新增外交部副部长评论和更多背景)

路透北京7月13日 - 中国外交部副部长刘振民周三表示，中国有权利在南海划定防空识别区，但在南海是不是需要划，要根据中国受到威胁的程度；如果中国的安全受到威胁，当然有权划，这取决于中国的综合判断。

他在国务院新闻办公室发表《中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议》白皮书的新闻发布会上作出上述表示。该白皮书主张同直接有关的当事国依据包括《公约》在内的国际法，通过谈判公平解决南海海洋划界问题。

“中国海军在南海活动，是很正常的，因为这是我们的海域。...仲裁之后，中国政府对裁决的立场很明确，我们不会执行、不会裁决。因为它就是一张废纸，不会得到执行，希望大家把这个裁决搁在纸篓里或者搁在书架上，放到档案馆留起来就完了，最后结果还是要回到谈判的轨道上来，中国希望和菲律宾能够回归到双边谈判的轨道上来。” 刘振民称。

他在回答路透社记者提问时指出，希望跟南海周边国家，包括跟东盟国家，一起按照中国与东盟十国签署的《南海各方行为宣言》，共同维护好南海的和平稳定，维护中国南海的航行与飞越自由，这个政策没有变，也不会变。

至于中国会不会划设南海防空识别区，他称，首先要说清楚的是，中国有这个权利，防空识别区制度不是中国的发明，是其他一些大国的发明，中国在东海划了，在南海是不是需要划，要根据中国受到威胁的程度。

“如果我们的安全受到威胁，当然有权划，这取决于我们的综合判断。我们希望其他国家不要借机来威胁中国，希望其他国家能够与中国一起努力，相向而行，共同维护南海和平稳定，不要把南海变成一个战争的发源地。”刘振民称。

在海牙仲裁法庭裁定中国对南海的权利主张没有法律依据后，中国官媒新华社、外交部、国家主席习近平、外交部长王毅等相继发声。外交部郑重声明，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。

**中国发布白皮书，坚持谈判解决南海问题**

中国周三发布的白皮书指出，在领土和海洋划界问题上，中国不接受任何强加于中国的争端解决方案、不接受任何诉诸第三方的争端解决方式；在划界问题最终解决前，各方应保持自我克制，中国主张南海和平稳定应由中国和东盟国家共同维护。

白皮书表示，中菲南海有关争议的核心是菲律宾非法侵占中国南沙群岛部分岛礁而产生的领土问题。从历史和国际法看，菲律宾对南沙群岛部分岛礁的领土主张毫无根据。此外，国际海洋法制度的发展导致中菲出现海洋划界争议。中菲两国曾就妥善处理海上争议进行多次磋商，就通过谈判协商解决有关争议达成共识，并在双边文件中多次予以确认。

白皮书称，菲律宾时任政府2013年单方面提起的南海仲裁案违反中菲通过双边谈判解决争议的协议，侵犯中国作为《联合国海洋法公约》缔约国自主选择争端解决方式的权利，滥用《公约》争端解决程序。

应菲律宾单方面请求建立的南海仲裁案仲裁庭自始无管辖权，所作出的裁决是无效的，没有拘束力。中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受仲裁裁决的影响。中国不接受、不承认该裁决，反对且不接受任何以仲裁裁决为基础的主张和行动。

白皮书强调，中国一贯遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，坚定维护和促进国际法治，尊重和践行国际法，在坚定维护中国在南海的领土主权和海洋权益的同时，坚持通过谈判协商解决争议，坚持通过规则机制管控分歧，坚持通过互利合作实现共赢，致力于把南海建设成和平之海、友谊之海和合作之海。

“中国坚持与地区国家共同维护南海和平稳定，坚定维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，积极倡导域外国家尊重地区国家的努力，在维护南海和平稳定问题上发挥建设性作用。”白皮书表示。（完）