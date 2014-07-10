陈冯富珍敦促中国解决控烟中的利益冲突

路透北京7月9日（记者李卉/黄瑞黎） - 世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍(Margaret Chan)周三指出，中国烟草专卖局既负责烟草销售，又是中国控烟履约组成员，两者间存在利益冲突。

她指出，中国每年有超过100万人死于烟草相关疾病。

中国有超过3亿烟民，是世界最大的烟草生产国和消费国。中国政府已承诺控烟，但效果还不明显。

中国烟草专卖局控制着全球最大的烟草生产商--中国烟草总公司，同时又有控烟决策权和执法权。

禁烟活动人士指出，这种格局长期以来对控烟努力形成了阻碍。

陈冯富珍称，她已建议将政府机构职能与烟草总公司分离，期望中国政府将采纳此项建议。

她表示，中国政府已表示将逐渐解决控烟中存在的这些利益冲突问题。

中国政府对烟草税的倚重，也影响到控烟努力。去年中国烟草业为国库贡献了超过8,160亿元，同比增加近14%。

陈冯富珍称，全世界约三分之一的烟民生活在中国。中国多年来的控烟运动不愠不火。中国很多大城市禁止在公共场合抽烟，但公众常常对禁烟标志视而不见。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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