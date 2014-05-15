“宽带中国”今年行动目标出炉 发展TD-LTE用户三千万

路透上海5月15日 -中国工业和信息化部网站发布“宽带中国”2014专项行动意见，计划2014年，新增FTTH（光纤入户）覆盖家庭3,000万户，新建TD-LTE基站30万个，发展TD-LTE用户3,000万户。

由工信部、发改委、财政部等14个部委联合制定的专项行动意见中，今年目标还包括新增1.38万个行政村通宽带，发展固定宽带接入用户2,500万户。宽带接入水平进一步提升，使用8Mbps及以上接入速率的固定宽带接入用户占比达到30%，其中东部地区力争达到40%，推动创建20个以上“宽带中国”示范城市（城市群）。

与2013宽带中国专项行动目标相比，今年目标已完全升级到"4G"时代，例如去年目标中的3G基站、3G用户数已消失，取而代之的是中国刚推向市场的4G标准--TD-LTE（时分长期演进）。国内中国移动(0941.HK)等三大电信运营商去年底已获批TD-LTE经营牌照。

2014行动意见中提到，要大力发展TD-LTE，建设高速无线网络。引导各地加大对TD-LTE建设和发展的支持力度，推动基础电信企业加快TD-LTE网络建设进度，年底前实现300个以上城市网络覆盖。引导基础电信企业加大市场推广力度，推动实施4G用户异网漫游，切实保障网络质量和服务水平，为广大用户提供高速、便捷、实惠的4G无线宽带服务。

今年的行动意见还要求，要深入推进光纤到户，不断提升城市宽带接入能力和城域网传输交换能力。引导各地充分利用现有有线电视网络基础，加大有线电视网络升级改造力度，加快推进下一代广播电视网建设，不断优化网络性能。

同时，要加大政策支持力度，提高农村普及水平。持续实施“通信村村通”工程，在推进行政村通宽带过程中，优先考虑完善集中连片特困地区已通电行政村互联网覆盖、推进农村学校宽带接入，加大对农业农村信息服务的支持力度等。

中国已将信息基础设施和扩大信息消费作为拉动国内投资和消费，从而提振中国经济的重要措施之一。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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