人民币扩大波幅的时机近了吗？

* 央行高层再挑人民币扩波幅话题，市场猜疑纷纷

* 市场认为短期内升值预期较强，并非扩波幅最佳时机

* 先推促进汇率预期分化的政策更为适宜

* 若政策出台易对外汇市场形成短期冲击

* 汇率风险给贸易企业造成更大困扰

作者 李然

路透北京4月24日 - 狼又来了！喊久了果真会来吗？中国央行副行长易纲上周在华盛顿表示，中国在近期有可能进一步扩大汇率浮动区间，瑞银随即发布报告说，中国最早可能在上周末宣布扩大人民币浮动区间限制。

这回瑞银的预测豪赌输了，不过人民币汇改大戏始终牵动市场最敏感的神经，尤其是高层言论伴随着人民币兑美元中间价4月以来最高0.56%的凌厉涨势并迭创历史新高，让金融市场人士的心弦再次紧绷。由易纲言论所引发的各家金融机构研究报告也持续发布。

从资本流入压力不断、人民币呈现一边倒升值预期考虑，现阶段要动扩波幅这一着棋或可再斟酌。市场人士认为，若人民币兑美元汇率处于如去年一季度时、围绕中间价双向小幅波动的市况，是较为合适的推出时机。

“目前如果真的想要扩大浮动区间，我觉得意义不大。”中国建设银行高级研究员赵庆明认为，当前的汇率改革重点仍应放在促进国际和贸易收支的平衡，促进汇率预期的分化和弹性，并逐步放开汇率市场的实需原则，以提供更大的交易需求和流动性。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩也认为，扩大浮动区间可能是想增加持有外汇和投机的需求，但去年9月以来的市场实践可以证明，中国经济规律下很容易形成一致的人民币升贬值预期。这势必加剧自去年下半年开始的这一波人民币升值大潮，并对出口部门形成冲击。

“与其扩大或放开人民币汇率波动区间，还不如进一步强化人民币资本项目的可兑换，我认为目前来看后者的必要性和可能性更大一点。”他说，“或者央行完全可以通过更大程度放开中间价的浮动，缩小中间价与上日收盘价之间的差距来实现扩大汇率浮动的目的。”

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

市场人士分析，人民币汇率的日内浮动区间与国际汇市所说的日间波幅有所区别，前者是市场成交价格围绕中间价“锚”远近波动的自由程度，而后者则是日高日低之间的波动幅度。从国际实践上看，主要货币兑美元汇率绝大多数时间的日内波幅不会超过1%，人民币汇率也不例外。

而在中间价价格干预和央行购汇数量干预两者的政策属性没有削弱之前，单纯扩大日内浮动区间很难消除银行和企业“猜中间价”的交易行为，政策和市场容易互相影响并放大单边升贬值预期。扩大区间后中间价的解读有可能会被放大更多，容易对汇率敏感的外贸行业造成更大冲击。

分析人士进一步阐释，较之一般企业和个人，中国的商业银行拥有更多的信息和政策优势，可以更为自由地在国内和国际市场上配置本外币资产和负债，且从过往市况上看很少看到金融机构主动逆市而行、或“投机”增减外汇头寸以平抑汇率波动的行为。希望通过扩大汇率浮动区间以改善外汇市场供求状况的想法可能是一厢情愿。

在近日发布的各家研究报告中主要争论点也是放在何时才是放宽波幅的好时机。国际投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，在当前人民币升值预期较强时，并不是中国央行扩大人民币波幅的最佳时间。

星展银行财资市场部高级副总裁王良享则称，目前正是扩大人民币波幅区间的好时机。香港恒生银行也认为今年稍后时间内地政府可能将美元兑人民币的每日波幅上限，由目前的1%扩大至1.5%。

高盛投资管理部中国区首席投资策略师哈继铭则称，相信不久的将来，中国政府将会进一步拓宽人民币汇率波幅，不过在经济阴霾笼罩下，汇率的双向波动将令投资者难以对人民币下注升值或贬值。

欧美日主要经济体量化宽松政策对中国的影响日渐明显，一季度外汇占款和结售汇等数字显示资本流入对人民币形成较强支撑。近期随着监管层加大资本管制力度，国内经济数据也不甚理想，外汇占款出现逐月下降，资本流入势头有所放缓迹象。

**扩波幅易形成短期汇率冲击**

中国汇改一直保持小步慢走的节奏。易纲在一个多月前在两会上强调人民币汇率1%区间“够用”言犹在耳，时至4月又有不同说辞，加上近期中间价连创新高，不由让一些市场人士联想这可能更多包含国际政治方面的考量，尤其是近期国内经济数据逊于预期，似不足以支持人民币如此涨势。

无论中间价攀升出于何种目的，反映到市场上的结果为：春节以来，人民币兑美元即期汇率的日内波动幅度（日高日低点差）从近100点逐步收窄到近期的20多点，距离当天浮动区间上限（即“涨停”价位）的距离，也从200多点缩窄至近日的几个、或者十几个点，个别交易日甚至触及涨停，体现出结汇压力和干预托市的平衡点不断下移的趋势。

这种市况让银行自营业务很难开展，而放开汇率波动区间短期内会使波动性加强，却为银行所乐见。不过其后情形则难以判断：是继续在扩大后的涨停价位上方窄幅波动呢，还是在区间内呈现均衡的汇率波动？

“如果中间价的政策信号不改变的话，就算放宽到2%也是会去碰涨停的。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，“市场很可能会把这个政策理解为央行希望加速升值，1%区间不够了，扩大成2%，升值的空间更大了嘛。”

而国际知名投行--野村证券最新研究报告认为，扩大浮动区间可能导致美元/人民币波动性短期上扬，建议针对该政策风险建立美元看跌/CNH看涨的期权头寸。不过不少银行通过设置类似结构性产品，也会限制波动性上扬幅度。

“央行应该是希望汇率更平衡，希望有购汇也有结汇，但现在来看还是在不停结汇。也可以说现在还没到那个平衡位置，还需要再找一找平衡点。”上海一外资行交易主管在谈及扩大浮动区间时表示，汇率扩区间短期内会助长升值预期，尤其在自由浮动的离岸市场升值幅度更大，CNH和CNY之间的套利窗口会再度扩大，并反过来加重境内结汇力度。

**汇率风险加剧：企业难以承受之痛**

面对当前市况，银行顶多通过减少自营来规避风险。但从事贸易的人士则须直面所有不确定因素，心情更为复杂。他们最为头疼的，是如何评估当前中间价引导下、与经济增长脱节的人民币升值势头到底何时告终，而扩大浮动区间则会让情况更加复杂。

福建省一家大型外贸企业财务人士对路透表示，近期人民币中间价升值很快，但远端人民币是贴水，美国量化宽松政策可能在下半年发出收紧信号，资金又有可能大量回到美国、欧洲，不会全部集中在新兴市场并对其货币形成支撑，而扩大波幅可能放大这些冲击的速度和强度。

“我们以出口为主，每个月那么大额的收汇都是要转成人民币，我们肯定是要避险的。”她说，“我们现在特别担心人民币会反贬，但实际上又在不停地升，现在（对冲保护）我们做也不是，不做也不是，你看现在我们心里是多纠结、多矛盾啊！”

招商证券谢亚轩也认为，当前进一步扩大人民币波动区间的副作用主要还是体现在出口部门，而央行政策对于减缓升值速度，维护出口形势稳定的倾向性非常明显。这从去年12月起央行再次入市干预、国外资产项目开始恢复扩张可以看出，其根本目的就是在国际资本涌入的情况下，减缓人民币升值的压力。

“如果选择在当前这个时机扩大人民币汇率浮动区间，把人民币汇率单日升值上限调高，央行此前稳定汇率的努力岂不是都付诸东流了吗？”他问道。

但市场人士也表示，从积极方面看，这些政策意向也可能包含倒逼外贸行业转型升级的目的。上海一股份行交易员表示，人民币升值确实有引导市场的作用，让产业尽快升级，淘汰那些依靠低成本劳动力出口企业。

“用价格倒逼企业改革不失一个好办法，但是这个过程应该是渐进式的。”她说，“毕竟出口是我们经济前行的三辆马车之一。”（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。