华锐风电公司债提前回购方案被否 违约警报仍未解除

路透上海9月18日 - 中国首单公募信用债的提前回购方案被否。华锐风电科技(601558.SS)周四公告其债券持有人会议结果，支持回购方案的比例仅为0.85%，方案未获通过。这显示发行人提前缓解兑付压力的努力未获投资人认可，债券违约警报仍未解除。

华锐风电此前公告，全资子公司江苏华锐拟以低于面值逾10%的价格，即暂停交易前20 个交易日的平均交易价格，购买华锐风电至多7亿元人民币公司债，目前的持有人均有权将所持公司债出售给江苏华锐，单个账户上限为50万元或持有市值的10%。

华锐风电公司债有11华锐01CN122115=SS和11华锐02CN122116=SS，于2011年12月27日发行，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，规模分别为26亿元和2亿元，此次华锐江苏将购买的是11华锐01即“122115“。

提前回购虽然有提前缓解兑付风险的好处，不过由于投资者年底回售是按照票面金额，而此次提前回购是按照市场价格且低于票面金额，因此在投票之前，市场对其方案能否通过就并不乐观。

且按照回购方案，提前回购的账户有金额或比例上限，也被普遍认为更多解决的是个人投资者的兑付风险，机构投资者的兑付风险并未完全照顾到，也会招致机构投资人的阻力。

而如此低的赞成票可能也显示，机构投资人大部分选择了反对票。

不过值得注意的是，根据此前公告，无论11华锐01持有人在审议该方案的本期债券持有人会议上最终做出何种投票决定（同意、反对或弃权），在实施方案公告后，均有权按照实施方案公告，将其持有的全部或部分11华锐01出售给江苏华锐，也均有权选择不出售。

由于华锐风电连续两年亏损，公司债已暂停交易，因此提前回购方案也有为债券创造二级市场流动性的好处。

基于公司上半年继续亏损，经营困难仍然较大，兑付和回售仍面临不确定性，此次持有人会议要求追加担保的方案获得了通过。

此前该公司在半年度报告中，就债券的偿付预期提出，“目前难以对本期债券相关持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付作出准确判断。”

因此持有人会议要求，发行人应为确保本期债券的本息兑付采取一切必要措施，包括但不限于对尚未支付的本期债券本息追加足额有效担保，担保的形式可以为保证担保，也可以为财产抵押或质押担保。（完）

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(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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