中国今年风电装机并网容量将突破45GW--中广网

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月29日电---中国广播网报导援引国家风电信息管理中心数据称,2011年全国风电装机并网容量将突破45GW(吉瓦),同比增长14GW以上.
报导称,尽管同比增幅有所下降,但其增量还是略高於2010年的发展水平,显示中国风电发展更加趋於平稳.
中国在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上,年复合增长率超过110%.此前政府将2015年时的累计风电装机目标定为100GW,意味着此後每年平均年增装机量将回落到15GW上下,增长大体趋於平缓.
去年中国累计吊装风电机组44.73GW,超越美国成为全球最大风电市场,但真正并网发电运营的装机容量只有31.07GW,主要因为电网建设难以跟上风电建设速度.今年监管层收紧风电项目审批并提高了风机技术质量标准,以促进行业稳健发展.
国内风电的高速发展已培养出华锐风电(601558.SS)、金风科技(002202.SZ)(2208.HK)和东方电气(1072.HK)(600875.SS)旗下的东方汽轮机等一批风电装备制造企业.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。