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中国财经 | 2012年 8月 16日 星期四 09:25 BJT

中国风电并网装机容量已达全球第一

路透北京8月16日电---中国风电并网装机容量已达全球第一.新华社周三报导称,截至目前中国并网风电达到5,258万千瓦,超过美国成为世界第一风电大国.

新华社引述国家电网公司促进风电等新能源发展新闻发布会并称,该公司调度范围并网风电达到5,026万千瓦,六年年均增速87%;2011年风电发电量706亿千瓦时,年均增速96%.

中国早在2010年即以4,183万千瓦总装机容量成为风电装机总量全球第一,但国内风电资源多集中於地广人稀的"三北"(东北,华北和西北)地区而远离负荷中心,加之此前电网建设速度难以跟上风电发展,令风电大规模并网消纳成为最大瓶颈.

按照国家风电发展规划,2015年风电规模将达到1亿千瓦、2020年达到2亿千瓦,80%以上集中在"三北"地区.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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