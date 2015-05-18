焦点：中国风电产能五分之一闲置 企业获利承压

图为中国甘肃省兰州西北950公司的瓜州风电厂。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海/香港5月18日 - 中国风电企业已感觉到压力，国有电网运营商故意推迟风电并网并减少购买风电，浪费了全部风能发电量的大约五分之一，这相当于足以维持北京用电40天的电量。

得益于可再生能源扶持政策，目前中国的风能发电量居全球之首。中国风电总装机容量超过100千兆瓦，占到全球总装机容量的四分之一强，几乎足以满足西班牙全国的用电量。

但风电发电能力已远远超过电网建设速度，对国有电网企业来说，只要利润率不如火电，它们就不愿意接入这种偏远地区的风电。

电网企业采取了“弃风”举措，即放慢风电并网速度，限制风电使用。这反过来又导致风电产能浪费，以及风电投资回报下降。

“考虑到去年风电装机数量的迅猛增长，‘弃风’现象将是(风力发电商的)一大问题...中国是受影响最大的国家之一，”国际可再生能源资讯机构MAKE驻上海的Shane Sun表示。

官方数据显示，在今年前三个月，“弃风”规模几乎较上年同期增长一倍，达到107亿千瓦时，接近中国风力发电总量的五分之一。这相当于大约350万吨煤的发电量，或中国第一季煤炭进口量的7%。

**快速扩张**

与此同时，发电能力继续高速扩张。虽然中国发电仍主要依赖煤炭，但风电装机容量在过去五年增长超过一倍，而且政府希望在2020年之前再增长一倍，达到200吉瓦(GW)，每年投资额将为270亿美元。

似乎觉得这还不够，中国国有发电商竞相增加风电装机容量，希望在明年官方降价之前锁定当前的电价水平。

但这一扩张的同时伴随着中国经济放缓，整体电力需求增速也大幅放慢；行业数据显示，第一季增幅仅有区区0.8%，为逾五年来最慢。

**风电股价格过高**

虽然上市风电公司股价在今年上扬18-38%，表现优于同期升幅为17%的恒生指数.HSI，但一些行业内部人士正呼吁投资者不要过份狂热。

“从供需来看，现在需求还是偏弱的，风电也不可能一枝独秀，所以乐观在哪儿我不太清楚，”顶尖发电企业大唐发电(0991.HK)的一位高管这样说道。该公司是风电场运营商大唐新能源(1798.HK)的兄弟公司，旗下也拥有风电场。

分析师称，像大唐新能源这样的风电概念股上涨，部分原因在于，中国境内的风速在去年下降8-12%后，今年有望上升。

即便如此，那些闲置涡轮发电机全部启用可能还是要等到超高压输电线在2017年全部完工。这些输电线专为将电力从多风但遥远的北方长距离输送到人口和工业密集的南部和东部。

与此同时，华能新能源(0958.HK)等企业正在东部和南部地区新建风电场，那里的电网设施较好，可弥补风速较低以及土地缺乏的不利因素。

一些分析师认为，风电企业今年获利可能令人失望，除非风速情况改善，并且政府强制推行拖延许久的规定，要求电网运营商购买一定数量的再生能源电力。

风电场运营商的母公司多为国营电力集团，譬如中国国电集团以及旗下华能和龙源电力(0916.HK)等上市子公司。

中国风电相关图表请点选： link.reuters.com/syf74w

(完)

(编译 王颖/徐文焰/郑茵/；审校 杜明霞/龚芳/戴素萍/王兴亚)

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