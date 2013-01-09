今年中国风电光伏新增装机目标2,800万千瓦--报载

路透北京1月9日 - 2013年中国能源重点将推进八个方面工作,其中最大的亮点是提出今年全年风电和光伏发电新增装机分别为1,800万千瓦和1,000万千瓦.这意味着全国风电和光伏发电装机增速同比将有大幅提升,今年风电光伏产业市场再上发展快轨前景可期.

中国证券报周三援引国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在全国能源工作会议上表示,大力发展新能源和可再生能源是全国能源工作的重心之一.今年主要任务是积极发展水电,协调发展风电,大力发展分布式光伏发电.

他称,今年全年将新增水电装机2,100万千瓦、风电装机1,800万千瓦、光伏发电装机1,000万千瓦.

报导援引市场分析认为,1,800万风电装机目标较2012年全年新增规模相比有较大提升,这一定程度上意味着此前陷入低迷的国内风电市场有望再次提速发展;而光伏发电随着此前一系列产业新政的逐步落实,全年新增装机规模很有可能远超1,000万千瓦。这意味着以风电和光伏发电为代表的新能源产业前景仍十分可期.

报导并称,此次会议明确的其他能源重点工作包括:加快建设跨区输电通道,大力开发页岩气、煤层气等非常规油气资源；控制能源消费总量,着力建立倒逼转方式调结构的长效机制;推进能源关键装备国产化等.

据人民日报此前报导,2012年中国风电装机超过美国升至全球榜首.在以水电、风电为主的可再生能源领域,中国发电装机规模已跃居世界第一.(完)

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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