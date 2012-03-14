（更正）中国投资者掀起抢购欧洲酒庄热潮

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
（更正：英文原文第三段中称IFL完成的六宗交易中包括中粮集团，这一说法不正确，特此更正。）
路透香港3月13日电(记者 Farah Master)---中国的国有企业、私人企业以及富人正争相购买欧洲的葡萄园，因他们看到中国国内对外国葡萄酒的需求不断增长，有意从中获利。
过去几年间，随着中国超级富豪的增加以及中产阶级的迅速发展，中国对法国、意大利和西班牙葡萄酒的需求激增。
香港IFL公司的David Guillon表示，2011年，IFL完成了六宗中国投资者购买法国波尔多地区葡萄园的交易，每宗交易都在数百万美元。他预计未来一年这一数字料会翻番。2011年购买酒庄的中国投资者包括国有企业中粮集团。IFL是一家位於香港的公司，主要负责出售法国的葡萄园、城堡和高端地产。
IFL目前正与两家大型国企、多家私企以及中国名人和足球运动员进行密切洽谈。
Guillon表示：“这种需求变得非常大，且发展非常迅速。”他还补充道，IFL八成的亚洲买家来自香港和中国大陆。
“对於那些国企，他们可能与葡萄酒业完全毫不相干，但他们持有大量现金，希望寻求稳定的回报。”
资金宽裕的中国投资者想通过把城堡打造成奢华度假地，里面配备中国餐厅、高尔夫球场和法国花园，来从中国消费者对红酒日益增长的需求中获益。（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳
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