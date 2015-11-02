中国葡萄酒消费降温 经销商折价甩卖改走低端路线

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Adam Jourdan

路透上海11月2日 - 一箱箱的Chateau Brehat波尔多葡萄酒在上海郊外的一个保税库里沉寂了三年，这批酒的所有者在7月选择清仓，以两点五折的价格售出，而原价为每瓶50美元。

清仓的原因是2010年以来葡萄酒进口大增导致供应严重过剩。中国葡萄酒消费量一直以两位数增长，但去年却出现下滑，到2020年，预计每年仅增长1%。

中国葡萄酒消费放缓对寄望于中国市场的全球葡萄酒业构成冲击，也是中国消费者控制支出的又一个信号。

“刚开始需求很大，我们能控制价格，获得高利润率是没问题的，”物流公司Europasia销售总监Xavier Grangier说道，该公司运营着4,000平方米的上海仓库，里面存放着25万瓶酒，大多是欧洲葡萄酒。

现在该公司不得不降价，有些葡萄酒可能卖不出去。

“过去几年里，光是上海就有2,000家涉及葡萄酒业务的公司消失，”Grangier表示。

葡萄酒数据分析公司IWSR 2015年的报告显示，中国葡萄酒零售市场规模在780亿元左右，其中进口约占三分之一。

官方零售数据在中国经济数据中是罕见的亮点，民间行业调查却显示近几个月消费者信心降至纪录低位。

中国反腐运动进入第三年，炫耀性消费也遭受冲击，受波及的不只是葡萄酒，也包括LVMH 和巴宝莉 等奢侈品厂商以及全球汽车厂商。

“2010年，所有人都在大叫中国是葡萄酒的黄金国，进入这个行业就能变成百万富翁，”法国葡萄酒进口商VGF China Ltd上海市场营销经理Pierrick Fayoux说道。

“现在葡萄酒亏钱卖，有些葡萄酒在管理不善的仓库里存放时间过长而变质，不错的波尔多葡萄酒一瓶才卖15元。”

中国葡萄酒行业当然有长期潜力：中国葡萄酒市场已经是世界第五大，但葡萄酒饮用者只有3,800万，大多在北京、上海和天津等大城市；14亿中国人平均每人每年只消费5.8升，而法国人均年消费50升。

当下库存高企和降价压力导致获利很艰难。

熟悉情况的人对路透称，中国最大的葡萄酒进口商ASC Fine Wines也已降价，利润率受到冲击。

ASC是日本三得利 旗下的公司。ASC称，葡萄酒市场进入增长放缓的新阶段，消费者对价格感觉益发敏感。

“我们在扩大入门级葡萄酒的供应，顺应消费者需求的变化，”ASC首席执行官Bruno Baudry在给路透的电邮中指出。(完)