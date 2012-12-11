贵州茅台称检测结果证实其产品塑化剂未超标

8月8日在沈阳一家商场拍到的茅台酒。 REUTERS/Stringer

路透上海12月11日电---近期被卷入塑化剂风波的贵州茅台(600519.SS)周二复牌后,短暂盘整后即被拉高,早盘涨幅约3%.公司今日公告称,其自送产品检测结果显示塑化剂相关指标符合国家标准.

开盘13分钟,贵州茅台报204.48元,涨5.69元或2.86%,稍早该股曾至208元,涨幅高达4.63%.

针对有网友自送茅台酒在香港检测,并测出酒中塑化剂超标的消息,贵州茅台周一临时停牌,周二公告重申称,公司早已自送产品至国家食品质量监督检验中心、贵州省产品质量监督检验院、上海天祥质量技术服务有限公司等三家权威检测机构检测,结果均符合卫生部要求.

公告指出,自2011年台湾塑化剂事件发生后,公司高度重视,对生产过程所涉及的塑料制品进行了全面筛查和风险评估,根据筛查和评估结果对产品的塑化剂指标实行严格监控.公告所附照片显示,公司厂区拥有专用塑化剂检测设备和专业检测技术团队.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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