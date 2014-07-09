中国申办冬奥会打节俭牌

路透7月8日 - 北京称，如果能够获得2022年冬奥会主办权，将节俭办赛并治理大气污染。但中国网络上的评论对此表示怀疑。

周一，北京与奥斯陆、阿拉木图一同被选为2022年冬奥会申办候选城市，有可能成为首个既举办过夏季奥运会又将举办冬季奥运会的城市。

中国在2008年北京奥运会上毫不吝啬，公共交通和基础设施获得大幅提升，成为奥运会有价值的遗产；但一些规格极高的奥运场馆拖累公共财政，成为公众不满的因素。

“如果冬奥会能够在北京举办，节俭办赛的理念将贯穿整个工作始终。”新华社援引北京市副市长杨晓超的话报导称。

“我们只将新建、改建少量场馆……尽可能考虑赛后的利用，也尽可能会利用社会资金。”

官方媒体称，今年早些时候的一项调查显示，超过90%的受访者支持北京与张家口联合申办冬奥会。

但一些网络上的评论却没那么乐观。

“热闹的体育赛事背后仍然需要冷静的经济考量。”搜狐网上的评论文章称。“按照申办城市政府的宣传，我们往往只看到举办赛事的好处，却不容易知道它的成本。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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