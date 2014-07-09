中国申办冬奥会打节俭牌

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月8日 - 北京称，如果能够获得2022年冬奥会主办权，将节俭办赛并治理大气污染。但中国网络上的评论对此表示怀疑。
周一，北京与奥斯陆、阿拉木图一同被选为2022年冬奥会申办候选城市，有可能成为首个既举办过夏季奥运会又将举办冬季奥运会的城市。
中国在2008年北京奥运会上毫不吝啬，公共交通和基础设施获得大幅提升，成为奥运会有价值的遗产；但一些规格极高的奥运场馆拖累公共财政，成为公众不满的因素。
“如果冬奥会能够在北京举办，节俭办赛的理念将贯穿整个工作始终。”新华社援引北京市副市长杨晓超的话报道称。
“我们只将新建、改建少量场馆……尽可能考虑赛后的利用，也尽可能会利用社会资金。”
官方媒体称，今年早些时候的一项调查显示，超过90%的受访者支持北京与张家口联合申办冬奥会。
但一些网络上的评论却没那么乐观。
“热闹的体育赛事背后仍然需要冷静的经济考量。”搜狐网上的评论文章称。“按照申办城市政府的宣传，我们往往只看到举办赛事的好处，却不容易知道它的成本。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。